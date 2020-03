Creative Stage, czyli soundbar na każdą kieszeń

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że systemy dźwięku surround zajmują mnóstwo miejsca i kosztują astronomiczne sumy – cóż, możliwość zatopienia się w przyjemności, jaką daje przestrzenne udźwiękowienie filmów, seriali i gier musi swoje kosztować, nie? A co, gdyby okazało się, że możemy znaleźć praktyczny i ładnie brzmiący system 2.1 za niecałe 400 złotych? Nie, to nie żart – Creative Stage to fantastyczna propozycja dla wszystkich osób, które chcą wzbogacić swój telewizor lub gamingowy komputer o dodatkowe wrażenia dźwiękowe, a trzymają swój budżet w ograniczonych ryzach.

W skład zestawu wchodzi soundbar i subwoofer. Ten pierwszy obsługuje łączność Bluetooth, dlatego można go bezprzewodowo sparować ze źródłem dźwięku, a dzięki portom AUX, optycznemu, HDMI ARC, USB i 3,5 mm podłączymy do niego wszystkie elementy domowego systemu rozrywki. Obydwa elementy systemu to cuda miniaturyzacji, więc wstawimy je nawet do małego pokoju.

Podłączenie i konfiguracja Creative Stage jest dziecinnie prosta: wystarczy połączyć soundbar z żądanym urządzeniem, a automatycznie wykryje ono jego obecność. Do sterowania pracą urządzenia służy niewielki, intuicyjny pilot, który daje nam łatwy dostęp do profili odtwarzania, stworzonych z myślą o produkcjach kinowych, muzyce, koncertach i grach wideo. Za jego pomocą dobierzemy także idealny poziom tonów wysokich i basów.

Sercem Creative Stage są dwa przetworniki średniotonowe o mocy 20 W każdy, które zostały stworzone specjalnie z myślą o tym modelu. Z jednej strony gwarantują one kolorową, mocną średnicę, a z drugiej – klarowne, wyraźne dialogi. Soundbarowi towarzyszy dedykowany, przewodowy subwoofer 40 W z przetwornikiem o długim skoku membrany; dzięki niemu niskie tony brzmią dynamicznie, a efekty dźwiękowe są realistyczne i ekscytujące. Szczytowa moc zestawu to 160 W, co spokojnie wystarczy do udźwiękowienia małych i średnich pomieszczeń. System pracuje w konfiguracji 2.1, co gwarantuje wyraźną separację kanałów audio.

Odtwarzana na Creative Stage muzyka również nie zawodzi oczekiwań, nawet w sytuacjach, gdy dysponujemy jedynie plikami w stratnych formatach. Miłośnicy klasycznych „empetrójek” nie będą zresztą zawiedzeni, ponieważ soundbar otrzymał funkcję odtwarzania plików muzycznych bezpośrednio z nośnika USB.

Trzy kanały radości

NISKA CENA

System Creative Stage dostępny jest w cenie 389 PLN. To bardzo mało jak na soundbara z subwooferem, który wspiera technologię HDMI ARC i ma moduł Bluetooth, a przede wszystkim fajnie brzmi.

PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ

Czy lepiej podłączyć soundbara do konsoli, telewizora, odtwarzacza multimediów czy komputera stacjonarnego? Cóż, to zależy tylko od twoich preferencji: HDMI ARC, wejście optyczne, wejście AUX, minijack, port USB i łączność Bluetooth są do twojej dyspozycji.

KOMPAKTOWE WYMIARY

Soundbar mierzy jedynie 550 x 78 x 70 mm, a subwoofer jest jeszcze mniejszy. Dzięki temu pasuje on do każdego, nawet najmniejszego pomieszczenia i nie zajmuje cennego miejsca. Dołączone uchwyty pozwalają zamontować go na ścianie pod telewizorem.

