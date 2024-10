Sony powiększa rodzinę LinkBuds o słuchawki LinkBuds Fit, LinkBuds Open i głośnik LinkBuds Speaker

Firma Sony powiększa rodzinę produktów LinkBuds o słuchawki bezprzewodowe LinkBuds Fit i LinkBuds Open oraz głośnik LinkBuds Speaker.

Seria LinkBuds zadebiutowała w 2022 r., a pierwszym należącym do niej produktem były słuchawki w kształcie pierścienia, pozwalające komfortowo łączyć świat cyfrowy z rzeczywistym. Kierując się opiniami użytkowników, projektanci nowych produktów LinkBuds wprowadzili szereg ulepszeń i zapewnili ciągłość kontaktu ze światem bez pogorszenia świetnego dźwięku. Najnowsze słuchawki douszne i głośnik LinkBuds są wygodne i przystosowane do użytku w codziennych, nie zawsze sprzyjających warunkach. Zapewniając stały kontakt z ludźmi i ulubioną rozrywką, ucieleśniają wizję „Nie trać kontaktu z żadnym ze światów”.

Słuchawki LinkBuds Fit i LinkBuds Open to propozycja dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Ich nowe, lekkie wkładki mają za zadanie utrzymywać słuchawki i zapewnić użytkownikowi komfort noszenia przez cały dzień. Model LinkBuds Open reprezentuje nowy rodzaj słuchawek dousznych w formie pierścienia, umożliwiających stały kontakt z otoczeniem. Oba produkty są dostępne w różnych kolorach, a dodatkowo mogą być dostosowywane do indywidualnego stylu poprzez dodanie wkładek utrzymujących i osłon etui w różnych kolorach.​ Oprócz słuchawek w ofercie pojawi się także głośnik LinkBuds Speaker. Umożliwiający użycie funkcji Auto Switch, która automatycznie przełącza odtwarzanie między słuchawkami LinkBuds Fit, LinkBuds Open i LinkBuds S2 a głośnikiem LinkBuds Speaker odpowiednio do sytuacji, zapewniając ciągłość odtwarzania.3

Sony kontynuuje współpracę nad produktami z serii LinkBuds z piosenkarką Olivią Rodrigo. Współpraca ta, będąca częścią kampanii For The Music promującej produkty audio Sony, w zeszłym roku zaowocowała wprowadzeniem modelu LinkBuds S w charakterystycznym dla Olivii, fioletowym kolorze. Obecnie w ofercie znajdą się utrzymane w identycznej stylistyce słuchawki LinkBuds Fit i LinkBuds Open. Olivia uczestniczyła również w przygotowaniu zoptymalizowanych ustawień korektora oraz interfejsu użytkownika korektora.

​Nowe produkty LinkBuds będą dostępne w sprzedaży od października 2024.