Creative Sound Blaster GS3 – kompaktowy soundbar dla graczy

Firma Creative postanowiła wypuścić na rynek soundbarów kolejnego jej przedstawiciela. Mowa tutaj o Sound Blaster GS3, kompaktowej i eleganckiej listwie dźwiękowej od Creative, która wychodzi naprzeciw użytkownikom wbudowanych głośników w monitorach, telewizorach czy też laptopach. Obecna listwa dedykowana jest osobom lubiącym łączyć dźwięk z oprawą świetlną dla odpowiedniego nastroju.

Soundbar oferuje szeroką scenę dźwiękową z przyjemnymi tonami niskimi, wyraźną średnicą i czystą górą. Producent do listwy dźwiękowej aplikuje technologię SuperWide, która przenosi dźwięk z filmów i gier na wyższy poziom audio bez zniekształceń i przy ekstremalnie szybkim czasie reakcji. Dzięki wyjątkowo kompaktowym rozmiarom, soundbar można umieścić tam, gdzie potrzebujesz dobrego dźwięku, a nie posiadasz wiele miejsca na większe zestawy audio. Soundbar Sound Blaster GS3 oprócz tego, że ma niewielkie rozmiary, to można go zakwalifikować do urządzeń mobilnych, ponieważ zasilany jest za pomocą kabla USB-C do USB-C i równocześnie przesyłany jest sygnał audio tym samym przewodem.

Soundbar oferuje wiele zaawansowanych ustawień oświetlenia RGB, idealnych do ustawienia odpowiedniego nastroju podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy też grania. Oświetlenie, oprócz wyboru kolorów, ma również regulację poziomu jasności.

GS3 ma opcje połączeń, które obejmują zarówno USB-C, kabel AUX-in, jak i bezprzewodową łączność Bluetooth 5.4. Możesz także podłączyć słuchawki bezpośrednio do soundbara za pośrednictwem portu wyjścia słuchawkowego. Za pomocą jednego kabla i przy połączeniach typu plug and paly z łatwością podłączysz swój komputer, konsolę do gier, a nawet urządzenie mobilne do listwy dźwiękowej. Soundbar jest kompatybilny z takimi nośnikami dźwięku jak komputery PC, Mac, PS4, PS5, urządzeniami mobilnymi i innymi urządzeniami wykorzystującymi cyfrowy tryb połączenia za pomocą USB-C na USB-C.

Soundbar wyposażony jest w pełnozakresowe przetworniki neodymowe typu RaceTrack i BasXPort znajdujący się z tyłu w postaci wbudowanej tuby basowej. Moc akustyczna zestawu sięga szczytowo 24 W.

Z prawej strony urządzenia znajdziemy pokrętło regulacji głośności, wielofunkcyjny przycisk wyboru źródła odtwarzania, port słuchawkowy jack 3,5 mm, wejście AUX, zasilanie i połączenie audio USB. Dzięki tym wszystkim aktualizacjom projektowym i technologicznym, soundbar jest w stanie przesuwać granice konwencjonalnej konstrukcji akustycznej. Producentowi udało się uzyskać wysoką moc akustyczną, jednocześnie zachowując wysoką jakość dźwięku, zwykle nieosiągalną w głośnikach tej wielkości.

Creative Sound Blaster GS3 można zakupić w cenie 349 PLN.