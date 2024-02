Największe hity No Doubt po raz pierwszy na winylu

No Doubt po raz pierwszy zaprezentuje swoje największe przeboje na kompilacji LP. Wydawnictwo The Singles ukaże się na 2LP na czarnym i srebrnym winylu.

Pierwsza płyta to m.in. Just A Girl, Bathwater, oraz Hella Good, a na drugiej znajdą się m.in. Underneath It All, Don’t Speak i wiele więcej – łącznie to 15 utworów, w tym It’s My Life, cover piosenki Talk Talk z 1984 roku, nagrany z myślą o kompilacji największych przebojów zespołu. Pozostałe utwory dopełniające tracklistę to piosenki z wydanego niezależnie No Doubt (1992) oraz trzech płyt nagranych dla dużej wytwórni: Tragic Kingdom (1995), Return of Saturn (2000) i Rock Steady (2001).

W 2003, przed pierwszym wydaniem The Singles, No Doubt ogłosiło zawieszenie działalności. Gwen Stefani rozpoczęła wtedy karierę solową.