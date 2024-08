Denon prezentuje najwyższą klasę sprzętu i rozszerza najwyższą serię A o nowy AVC-A10H

Denon zaprezentował Denon AVC-A10H. Najnowszy wzmacniacz AV z serii A czerpie inspirację z flagowego modelu A1H.

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów, takich jak nowa matryca ESS DAC oraz transformator OFC, model AVC-A10H został stworzony, aby dostarczać wyjątkowe wrażenia dźwiękowe. Jego solidna, 13-kanałowa, monolityczna konstrukcja wzmacniacza gwarantuje moc 150 W na kanał (przy 8 omach), co pozwala na zasilenie nawet 13 głośników i 4 niezależnych subwooferów.

Produkcja odbywa się w renomowanej japońskiej fabryce Shirakawa Audio Works, co zapewnia spełnienie najwyższych standardów jakości. Wysoce wykwalifikowani eksperci dbają o zachowanie ścisłych tolerancji i najwyższego poziomu rzemiosła, co sprawia, że AVC-A10H wyróżnia się solidną, monolityczną konstrukcją i najwyższej klasy komponentami. Ponadto, model A10H jest ręcznie dostrajany przez mistrza dźwięku Denon, Shinichi Yamauchi, co gwarantuje „żywy i przestrzenny” dźwięk, z którego słynie Denon.

AVC-A10H oferuje kalibrację pomieszczenia Audyssey MultEQ XT32 i jest kompatybilny z systemem Dirac Live Room Correction oraz Bass Control (wymagana płatna licencja), umożliwiając precyzyjne dostosowanie dźwięku do każdego środowiska odsłuchowego i indywidualnych preferencji. Cztery niezależne wyjścia przedwzmacniacza subwoofera pozwalają na optymalną dystrybucję i integrację basów, dostosowaną do potrzeb użytkownika.

Wyposażony w siedem wejść HDMI 8K, AVC- A10H jest kompatybilny z najnowszymi formatami wideo i konsolami do gier, co czyni go idealnym wyborem dla każdego domu. Dzięki wbudowanemu systemowi HEOS, model AVC-A10H umożliwia bezproblemowe odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach oraz integrację z innymi urządzeniami obsługującymi HEOS, co pozwala użytkownikom na pełną kontrolę i cieszenie się ulubioną muzyką w całym domu, podnosząc jakość doznań słuchowych.

Denon AVC-A10H będzie dostępny u autoryzowanych sprzedawców Denon od listopada 2024 roku, w sugerowanej cenie detalicznej 20 999 PLN.