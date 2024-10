Mitsubishi Outlander PHEV (2025) budzi emocje

Mitsubishi kontynuuje ofensywę produktową i inwestycje na rynku europejskim, prezentując nowego Outlandera PHEV w segmencie SUV-ów D. Ma on być na naszym rynku okrętem flagowym marki.

Niektórzy obserwatorzy powiedzą: już to widziałem! To nie błąd. W końcu nowy Mitsubishi Outlander PHEV jest dostępny w innych częściach świata już od jakiegoś czasu. Ale marka podkreśla „szczegóły, które zostały opracowane specjalnie na rynek europejski”.

Zoptymalizowany projekt wnętrza zapewnia bardziej przestronne wymiary i jeszcze lepsze zachowanie akustyczne i wibracyjne, co z kolei korzystnie wpływa na komfort jazdy. Geometrycznie poziome ustawienie pojazdu jest wyraźnie widoczne z przednich miejsc. Uderzająca linia przebiega przez środek kierownicy nad cyfrowo wyposażonym zestawem wskaźników i pod pływającym, 12,3-calowym wyświetlaczem infotainment i ma na celu stworzenie wrażenia dużej przestrzeni.

Pasażerowie pojazdu mogą również bezprzewodowo przesyłać swój spersonalizowany świat cyfrowy do wnętrza nowego Outlandera PHEV za pośrednictwem Apple CarPlay lub Android Auto i korzystać z niego w podróży. System sterowania głosowego nowego Outlandera PHEV umożliwia z kolei dostęp do różnych funkcji za pomocą polecenia aktywacji „Hello Mitsubishi” bez konieczności odrywania wzroku od drogi przez kierowcę.

Tylne siedzenia, dzielone w proporcjach 40:20:40, można elastycznie dostosować do wszelkich wymagań dotyczących załadunku, a powiększony otwór bagażnika i rozszerzone wnętrze ułatwiają załadunek i rozładunek. Dzięki pojemności wynoszącej 495 litrów oferuje on teraz jeszcze więcej miejsca na codzienne przedmioty. Jeśli potrzeba więcej miejsca, jego pojemność transportową można zwiększyć do 1 404 litrów, składając tylne siedzenia za pomocą łatwego w obsłudze mechanizmu.

Aby zaoferować klientom Mitsubishi przekonujący pakiet całościowy, nowy Outlander PHEV został również gruntownie przeprojektowany po stronie napędu. Centralnym punktem aktualizacji jest całkowicie nowy hybrydowy układ napędowy typu plug-in z rozszerzonym zasięgiem elektrycznym, dynamiką przyspieszenia typową dla pojazdów elektrycznych i poprawioną płynnością.

System łączy czterocylindrowy silnik benzynowy z dwoma mocnymi silnikami elektrycznymi i powiększonym akumulatorem litowo-jonowym. Połączenie z przekładnią typu shift-by-wire zwiększa wydajność o około 40 procent w porównaniu z poprzednim modelem.

Nowy akumulator napędowy ma całkowitą pojemność 22,7 kWh, co pozwala Outlanderowi PHEV na jazdę jeszcze dalej w trybie elektrycznym bez użycia silnika spalinowego. Zgodnie z procedurą testową WLTP, w trybie czysto elektrycznym możliwe jest przejechanie do 85 km.

Silnik elektryczny zamontowany z przodu zapewnia moc wyjściową 116 KM i moment obrotowy 255 Nm, podczas gdy tylna jednostka generuje odpowiednio 136 KM i 195 Nm. Dzięki zintegrowanej jednostce sterowania silnikiem tylna jednostka napędowa jest umieszczona w bardziej zwartej obudowie.

Wydajność japońskiego SUV-a D została również dodatkowo poprawiona. Dzięki zmniejszeniu oporu wewnętrznego, większy pakiet akumulatorów może teraz generować ciągłą moc wyjściową, która jest podobno o 108% wyższa niż w poprzedniej generacji. Ponadto nowy Outlander PHEV korzysta ze zintegrowanego układu pompy ciepła, który zmniejsza zużycie energii nawet przy włączonej klimatyzacji, dzięki czemu zasięg elektryczny jest jak najdłuższy, nawet w warunkach zimowych.

Trzy tryby jazdy (EV, szeregowy i równoległy tryb hybrydowy) pomagają również elastycznie dostosowywać wydajność, osiągi i zachowanie pojazdu podczas jazdy do różnych warunków. Kierowca może również ręcznie sterować wykorzystaniem energii pokładowej za pomocą czterech łatwo wybieralnych opcji. Zoptymalizowany hybrydowy układ napędowy typu plug-in został zaprojektowany tak, aby nowy Outlander mógł pozostać w trybie czysto elektrycznym nawet podczas jazdy ze sportową prędkością do 135 km na godzinę.

Nowy Mitsubishi Outlander będzie produkowany w fabryce Okazaki w Japonii od końca 2024 roku, a sprzedaż samochodu w Polsce powinna ruszyć w marcu przyszłego roku.