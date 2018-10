Amazon przedstawia nowego Kindle Paperwhite

Miłośnicy czytania w wannie, łączcie się! Amazon właśnie zaprezentował nową wersję Kindle Paperwhite, która przejmuje kilka cech z flagowego modelu Oasis. Urządzenie otrzyma lepsze podświetlenie i wodoodporność.

W odświeżonym Paperwhite przemianie na lepsze uległ przede wszystkim ekran. Teraz do dyspozycji dostaniemy e-papierowy wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi z dodatkową diodą podświetlającą, która poprawi maksymalną jasność o 10%. Urządzenie będzie cieńsze i lżejsze od swojego poprzednika, a także wodoodporne w klasie IPX8 – do tej pory funkcja ta była dostępna jedynie w droższych czytnikach Oasis. Paperwhite otrzymał wsparcie dla słuchawek Bluetooth i biblioteki audiobooków Audible. E-booki i ich dźwiękowe odpowiedniki można synchronizować i przełączać się między nimi w dowolnym momencie. Nowością są również profile czytelników, w których zapiszemy do pięciu domyślnych ustawień wyświetlania tekstu.

Nowy Paperwhite został wyceniony na 130 USD (ok. 480 PLN) w wersji o 8 GB pamięci wewnętrznej i 160 USD (ok. 600 PLN) z 32 GB – ta ostatnia przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników Audible. Czytnik jest już dostępny w sprzedaży na Amazonie, ale pewnie minie jakiś czas zanim trafi on do polskich sklepów.