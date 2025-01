CORSAIR prezentuje nowe obudowy, zasilacze, pamięci RAM i nie tylko

Firma CORSAIR przedstawiła mnóstwo nowego sprzętu dla konstruktorów komputerów i twórców treści cyfrowych, od nowych zasilaczy i obudów po nowe pamięci masowe i operacyjne. Oprócz zupełnie nowego sprzętu, takiego jak ekran dotykowy XENEON EDGE 14,5″, zewnętrzny dysk twardy SSD EX400U USB4, zestaw akcesoriów DOMINATOR TITANIUM Wave i pamięci CORSAIR Custom Lab, pojawiły się również nowsze wersje cenionych zasilaczy RMe i HXi, które charakteryzują się zwiększonymi możliwościami odpowiednimi dla nowej generacji kart graficznych. Odświeżona seria 5000T obudów typu mid-tower obsługuje płyty główne z odwróconymi złączami, co czyni je doskonałym wyborem do budowy nieskazitelnych konstrukcji.

Ekran dotykowy LCD XENEON EDGE 14,5″

Ekran dotykowy LCD XENEON EDGE 14,5″ to wszechstronne urządzenie wyświetlające, które zwiększa elastyczność i funkcjonalność każdej konstrukcji. Ma zapewniający żywe barwy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 2560×720 px, który zapewnia ostry i wyraźny obraz w szerokim zakresie zastosowań, takich jak monitorowanie parametrów systemu, korzystanie z czatów, kalendarzy czy aplikacji pogodowych albo granie. Ekran XENEON EDGE, podłączany do komputera przez złącze USB-C obsługujące DP Alt Mode lub przez standardowy port HDMI, można zainstalować wewnątrz obudowy w punkcie mocowania radiatora 360 mm, aby uzyskać elegancki wygląd, lub można go przymocować na zewnątrz za pomocą wbudowanych magnesów w celu zachowania łatwego dostępu. Ewentualnie można go także umieścić na biurku na dołączonej podstawce.

Kompaktowy rozmiar ekranu XENEON EDGE i liczne opcje montażu sprawiają, że idealnie nadaje się do różnych konfiguracji. Wyświetlacz obsługuje zarówno orientację pionową, jak i poziomą, oraz płynnie integruje się z konstrukcją. Jego pięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy zapewnia intuicyjne i interaktywne wrażenia, gdy jest używany na zewnątrz, działając wóczas jako standardowy ekran dotykowy Windows dający dodatkowe możliwości pracy. Łączący funkcjonalność klasy premium z elegancką estetyką ekran LCD XENEON EDGE 14,5″ to doskonały wybór dla osób poszukujących dynamicznego i elastycznego wyświetlacza, który uzupełni ich wydajne systemy.

Ekran dotykowy LCD XENEON EDGE 14,5″ będzie dostępny w drugim kwartale 2025 r.

Zasilacze z serii RMe (2025)

CORSAIR rozszerza swoją ofertę zasilaczy o zmodernizowaną serię RMe, dostosowaną do potrzeb nowoczesnych systemów o wysokiej wydajności. Te w pełni modułowe jednostki dostępne w wersjach o mocy 650 W, 750 W, 850 W i 1000 W, charakteryzują się sprawnością potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Gold. Wyposażona w natywne złącze 12V-2×6 o mocy 600 W (450 W w modelu 650 W), seria RMe obsługuje obecne karty graficzne NVIDIA RTX 40 i jest gotowa na przyszłe karty z serii RTX 50, eliminując potrzebę stosowania adapterów i pozwalając na bezproblemową aktualizację.

Seria RMe jest zgodna ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z najnowszymi standardami sprzętowymi i gwarantuje długoterminową niezawodność. Kondensatory klasy premium działające w temperaturze 105°C zapewniają stabilne, niezawodne zasilanie, a siedmioletnia gwarancja zapewnia dodatkowy spokój ducha. Zasilacze te są również wyjątkowo ciche. Otrzymały ocenę A w testach głośności pracy Cybenetics, a tryb wentylatora Zero RPM utrzymuje wentylator 120 mm w bezruchu przy niższych obciążeniach, zapewniając niemal bezgłośną pracę.

Kompaktowa i wszechstronna seria RMe pasuje do szerokiej gamy konstrukcji. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia więcej miejsca na kable, a wytłoczone, niskoprofilowe przewody z grzebieniami ułatwiają utrzymanie porządku i sprawną instalację. Dzięki zaawansowanym funkcjom, pełnej modułowości i zgodności z najnowszymi technologiami zasilacze z serii RMe zapewnią wyjątkową wydajność i niezawodność na wiele lat.

Zasilacze z serii RMe (2025) są już dostępne.

Obudowa mid-tower z serii 5000T

Wyróżnij się z tłumu dzięki nowej serii obudów mid-tower 5000T o płynnej linii, które zapewnią niezapomniany widok wnętrza systemu dzięki obsłudze najnowszych płyt głównych z odwróconymi złączami. Bazując na sukcesie oryginalnej konstrukcji obudowy 5000T, ta zmodernizowana seria obejmuje dwie wersje dostosowane do różnych potrzeb. Tętniąca życiem iCUE LINK 5000T LX RGB jest fabrycznie wyposażona w oświetlenie Aurora RGB, wentylatory LX120 RGB oraz koncentrator systemowy iCUE LINK ułatwiający połączenie wszystkiego razem. Z kolei 5000T nie ma fabrycznie zainstalowanych wentylatorów ani oświetlenia, dzięki czemu użytkownik może wybrać własne chłodzenie i podświetlenie.

Obie wersje są dostępne w kolorze czarnym lub białym, zapewniając idealny, pozbawiony kabli wygląd i doskonały potencjał chłodzenia. Zdejmowane panele wentylacyjne z przodu i na górze zapewniają optymalną wentylację, a przestronne wnętrze jest kompatybilne z płytami głównymi ASUS BTF, MSI Project Zero i Gigabyte Project Stealth. Obudowy te obsługują do 10 wentylatorów 120 mm lub do 4 wentylatorów 140 mm, z wieloma radiatorami, w tym nawet 360-milimetrowymi z przodu lub z boku.

Ułatwiające budowę komputera rozwiązania, takie jak system prowadzenia przewodów CORSAIR RapidRoute, usprawniają proces budowy, umożliwiając prowadzenie kabli przez pojedynczy ukryty kanał w celu uzyskania schludnego wykończenia. Dodatkowe funkcje, takie jak uchwyt do pionowego montażu karty graficznej, zintegrowany wspornik zapobiegający opadaniu karty graficznej, panele boczne na zawiasach nie wymagające użycia narzędzi i wiele opcji przechowywania, zwiększają komfort pracy konstruktora. Dwie tace na napędy i trzy uchwyty na dyski SSD w obudowach z serii 5000T są wystarczające do stworzenia oszałamiającego i wydajnego komputera.

Obudowy 5000T LX RGB i 5000T są już dostępne.

Zasilacze z serii HXi (2025)

Firma CORSAIR zaprezentowała zmodernizowane wersje swoich legendarnych zasilaczy HXi z dwoma złączami 12V-2×6 do kart graficznych o mocy 600 W, które są w stanie z łatwością obsłużyć nowoczesne systemy wyposażone w dwie karty graficzne i poradzą sobie z przewidywanymi wymaganiami kart graficznych nowej generacji. Zarówno zasilacz HX1200i o mocy 1200 W, jak i HX1500i o mocy 1500 W zostaną unowocześnione w drugim kwartale. Będą miały po dwa złącza 12V-2×6, zapewniające wystarczającą moc dla potężnych komputerów do gier wyposażonych w wysokiej klasy karty graficzne i procesory. Ponadto kable modułowe mają wytłaczaną budowę, co zwiększa ich elastyczność i ułatwia ich prowadzenie.

Zmodernizowane zasilacze HXi są ciche i wydajne, wyposażono je w wentylatory 140 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym oraz osiągają sprawność na poziomie do 92% potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Platinum. Przy niskim i średnim obciążeniu wentylatory mogą przełączać się na tryb Zero RPM, zapewniając niemal bezgłośną pracę. Żądni przygód konstruktorzy komputerów PC mogą ustawić własną krzywą pracy wentylatora za pomocą zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE.

Te w pełni modułowe zasilacze mają certyfikat ATX 3.1 i są zgodne ze standardem PCIe 5.1, dzięki czemu są wydajne i niezawodne. Japońskie kondensatory elektrolityczne, przystosowane do pracy w temperaturach do 105° C, pomagają zapewnić długotrwałą i niezawodną wydajność nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach. Zasilacze HXi są objęte aż 10-letnią gwarancją, dzięki czemu zapewniają spokój i świadomość, że przetrzymają wiele konstrukcji.

Zewnętrzny dysk SSD EX400U USB4

Zewnętrzny dysk SSD CORSAIR EX400U USB4 na nowo definiuje górny przedział wydajności przenośnej pamięci masowej, zapewniając błyskawiczny transfer danych z prędkością do 4 000 MB/s przy odczycie sekwencyjnym i do 3 600 MB/s przy zapisie sekwencyjnym. Model EX400U, idealny do edycji filmów w wysokiej rozdzielczości, przesyłania dużych plików danych lub nagrywania bezpośrednio na dysk, oferuje wyjątkową wydajność w kompaktowej, przenośnej obudowie. Obsługa standardu USB Type-C i kompatybilność z Thunderbolt 4 oraz nowszymi wersjami pozwalają na bezproblemową łączność z szeroką gamą komputerów PC, Mac i urządzeń mobilnych.

Ten idealny dla profesjonalistów w podróży kompaktowy produkt wymaga do połączenia tylko jednego kabla USB-C, który odpowiada za zasilanie i transmisję danych. EX400U jest również kompatybilny z MagSafe, a jego interfejs USB-C umożliwia bezpośrednie połączenie z urządzeniami Apple iPhone 15 i nowszymi, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla mobilnych twórców treści. Dzięki oprogramowaniu CORSAIR SSD Toolbox do zaawansowanego zarządzania dyskami i trzyletniej gwarancji, EX400U łączy w sobie szybkość, niezawodność i wygodę w eleganckiej obudowie.

Zewnętrzny dysk SSD EX400U USB4 zostanie wprowadzony do sprzedaży 23 stycznia w wersjach o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB.

Pamięć DRAM CORSAIR Custom Lab

Rozszerzając granice personalizacji, firma CORSAIR zaprezentowała ekscytujący dodatek do swojego CORSAIR Custom Lab – możliwość personalizacji pamięci DRAM. Użytkownicy mogą dostosować wygląd pamięci do swoich potrzeb, korzystając z ośmiu efektownych wzorów, dostępnych dla modułów VENGEANCE RGB DDR5 w kolorze czarnym, białym lub szarym. Proces rozpoczyna się od wyboru pojemności, szybkości i opóźnienia pamięci, po którym dobiera się szereg opcji estetycznych. Początkowe opcje obejmują prędkości 6 000 MT/s lub 6 400 MT/s z opóźnieniami CAS w zakresie od 30 do 36. W zakresie wyglądu znacznie rozszerzono możliwości, oferując zwiększoną paletę opcji personalizacji dla użytkowników, którzy chcą dopasować moduły pamięci do ogólnej estetyki i stylu systemu.

Początkowe wyselekcjonowane wzory obejmują Cherry Blossom i Sci-fi Light, dostępne we wszystkich trzech podstawowych kolorach, a także Sci-fi Dark i Respawn, które są dostępne wyłącznie dla czarnych modułów DIMM. Te spójne wzory, opracowane we współpracy z zespołem HID, oferują szereg stylowych opcji uzupełniających różnorodne konfiguracje. Firma CORSAIR planuje wkrótce wprowadzić dodatkowe wzory, aby dać użytkownikom jeszcze więcej możliwości personalizacji sprzętu. Inicjatywa ta wzmacnia nasze oddanie innowacjom i personalizacji, umożliwiając entuzjastom i graczom wyrażanie swojej indywidualności jak nigdy dotąd.

Moduły DDR5 CORSAIR Custom Lab VENGEANCE RGB będą dostępne w pierwszym kwartrale 2025 roku.

Zestaw akcesoriów DOMINATOR TITANIUM Wave

Firma CORSAIR przedstawiła drugi zestaw listew górnych dla swojej wielokrotnie nagradzanej pamięci DOMINATOR TITANIUM DDR5, w zestawie akcesoriów DOMINATOR TITANIUM Wave. Zestaw akcesoriów Wave to pakiet eleganckich komponentów wysokiej jakości do modernizacji istniejących modułów pamięci. Zawiera dwie wytrzymałe metalowe listwy górne, z których każda ma charakterystyczny falisty pasek świetlny LED RGB, który zwiększa atrakcyjność wizualną każdego systemu. Instalacja jest szybka i prosta, pozwalając na uzyskanie nowego wyrazistego wyglądu w zaledwie kilka minut. Idealny dla entuzjastów majsterkowania, pasek świetlny można łatwo zdemontować, co pozwala na pełną personalizację konstrukcji. Dzięki wysokiej jakości wykonaniu i unikalnym paskom świetlnym, zestaw akcesoriów Wave pozwala na łatwe i stylowe wzbogacenie wizualne pamięci DOMINATOR TITANIUM.

Zestaw akcesoriów DOMINATOR TITANIUM Wave jest już dostępny.