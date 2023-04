TEST: Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4MOTION

Siedząc na szczycie gamy, cena T-Roca R zaczyna się od 210 990 PLN – to o 11 tysięcy złotych mniej niż w przypadku Golfa, działającego na tej samej platformie. Czy warto i jak podobne są te auta?

T-Roc R jest zasadniczo podniesionym Golfem R. Jednak pomimo upakowania czterocylindrowego silnika benzynowego z turbodoładowaniem o pojemności 2,0 l, jest to starsza jednostka. Oznacza to, że T-Roc R wytwarza 221 kW mocy zamiast 235 kW, które można uzyskać w Golfie R. Wartości momentu obrotowego pozostają takie same i wynoszą 400 Nm, a oba są wyposażone w siedmiobiegową automatyczną skrzynię biegów DSG i 4MOTION AWD z mechanizmem różnicowym. Jedyną różnicą w tej konfiguracji jest to, że Golf R otrzymuje system wektorowania momentu obrotowego, podczas gdy T-Roc nie.

Mimo to T-Roc R nadal może się dostosowywać do preferencji kierowcy. Jeśli chcesz, osiągniesz nim 100 km/h w deklarowanych 4,9 sekundy (choć czytałem o jednych pomiarach z wynikiem 4,5) i dalej, w odpowiednim otoczeniu prawnym, rozpędza się do maksymalnej prędkości 250 km/h. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 9,3 l/100 km.

Podobnie jak Golf i Tiguan, T-Roc R już na pierwszy rzut oka zdradza wszystkim swoje sportowe intencje. Jest o 20 mm niższy niż zwykły T-Roc i ma zestaw 19-calowych obręczy ze stopu metali lekkich, bardzo podobnych do tych, które można dostać w Golfie i Tiguanie R. Dostępne są również reflektory Matrix LED, niebieskie zaciski hamulcowe, kierownica w stylu R czy tylny spojler. Aha, i ten głęboki odcień niebieskiego nazywa się niebieski „Lapiz”, gdyby się ktoś zastanawiał.

Wnętrze będzie natychmiast rozpoznawalne dla każdego, kto zna obecną kabinę Volkswagena. Fotele R łączą przyzwoitą mieszankę komfortu i podparcia, a sportowa kierownica R jest przyjemna w chwycie. Łopatki zmiany biegów siedmiobiegowej DSG nie wydają się tak wyrafinowane jak pozostałe elementy wykończenia wnętrza, a przełącznik wyboru trybu jazdy wygląda na przestarzały w porównaniu z nowymi przyciskami dotykowymi na konsoli środkowej.

O ile wspomniany zestaw przycisków dotykowych działa zgodnie z intencjami, o tyle te umieszczone na tej sportowej kierownicy nie są już tak dobre. Trzeba je naprawdę mocno docisnąć. Z tego co wiem, zmiana tego elementu ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Volkswagen T-Roc R jest doskonałym samochodem jako codzienny, mały SUV z charakterem

Jest tu zarazem sporo fajnych elementów, od 9,2-calowego systemu multimedialnego z ekranem dotykowym z Android Auto i Apple CarPlay, zestaw wskaźników LCD 10,25”, podgrzewane siedzenia ze skóry nappa czy podgrzewana kierownica. W kwestii bezpieczeństwa T-Roc R otrzymał adaptacyjny tempomat, asystenta parkowania, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, hamowanie awaryjne w mieście, ostrzeżenie przed kolizją z przodu, kamerę cofania i kontrolę zjazdu ze wzniesienia.

Bagażnik ma pojemność 392 l, która wzrasta do 1 237 l, gdy drugi rząd jest złożony na płasko. Z pewnością jest o wiele bardziej praktyczny niż Golf R, ale jak radzi sobie na drodze? Kiedy ruszasz, dość trudno zauważyć jakikolwiek deficyt mocy w porównaniu do Golfa R. Od około 2 do 4 tysięcy obr./min. zdolność T Roca R do ostrej jazdy staje się oczywista i dla większości będzie bardziej niż wystarczająca.

Bardzo dobre jest również dynamiczne sterowanie podwoziem. Niezależnie od trybu jazdy, Eco, Normal, a nawet Race, system może dostosować amortyzatory do twojego stylu. Jest to bardzo przydatne, gdy naciśniesz niebieskie R na kierownicy i masz ochotę dać T-Rocowi R trochę przyspieszenia. Pokonuje on zakręty bardzo podobnie do Golfa R. W rzeczywistości trzeba się najpierw bardzo skoncentrować, aby dostrzec różnicę między tymi dwoma pod względem prowadzenia. Golf R jest prawdopodobnie trochę ostrzejszy i ma tryb Drift, ale T-Roc R wciąż robi wrażenie. Po powrocie do trybu Eco samochód staje się bardzo zgodny i o wiele bardziej opanowany, niż sugerowałby jego rasowy wygląd.

Volkswagen T-Roc R jest doskonałym samochodem jako codzienny, mały SUV z charakterem i możliwością przyjemnej przejażdżki do i z biura. Niektórzy będą woleli Golfa R za nieco ostrzejsze reakcje, ale w moim odczuciu T-Roc ma o wiele większy sens jako auto do regularnej jazdy.

