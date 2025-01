OnePlus prezentuje nowe flagowce: OnePlus 13 i OnePlus 13R

OnePlus oficjalnie zaprezentował nowe flagowce. Modele OnePlus 13 i OnePlus 13R łączy najwyższej jakości aparaty, zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji oraz wyrafinowany design. Z okazji premiery, do każdego zakupionego smartfona gratis zostanie dodany inteligentny zegarekOnePlus Watch 2R, a dodatkowo cashback nawet do 400 zł. Ciekawe bonusy będą także dostępne w Pop-Up Store marki, który 11 stycznia stanie w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia.

Efektem współpracy OnePlus z marką Hasselblad, jest możliwość oferowania najwyższej jakości mobilnej fotografii i wideografii. OnePlus 13 został wyposażony w zaawansowany system trzech obiektywów:

główny obiektyw 50 Mp z sensorem Sony LYT-808 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS);

teleobiektyw Triprism 3x z OIS o rozdzielczości 50 Mp;

obiektyw ultraszerokokątny 50 Mp.

Teleobiektyw Triprism 3x umożliwia uchwycenie odległych obiektów z wyjątkowo wysoką jakością, co czyni go idealnym zarówno do fotografii portretowej, jak i do zdjęć z dużym zoomem. Dodatkowo, zaimplementowana funkcja AI Telephoto aktywuje się automatycznie przy 10-krotnym przybliżeniu, pozwalając użytkownikom na wykonywanie jeszcze bardziej szczegółowych zdjęć. Nic nie stracimy na jakości także przy wykorzystaniu obiektywu ultraszerokokątnego. Dzięki zwiększonej czułości na światło, pozwala jeszcze lepiej uchwycić rozległe krajobrazy. System trzech obiektywów wspiera także algorytm Podwójnej Ekspozycji, który wyostrza i ożywia obrazy. OnePlus wprowadził także funkcję Clear Burst do wykonywania zdjęć w seriach oraz tryb Action Mode, który umożliwia uchwycenie wyjątkowo dynamicznych scen, podwajając prędkość rejestracji. Aparat opracowany we współpracy z Hasselblad oferuje profesjonalną jakość zdjęć portretowych dzięki ulepszonym efektom bokeh, zaawansowanej fotografii w słabym oświetleniu oraz nowym filtrom i opcji miękkiego światła w trybie portretowym. Co ważne, OnePlus 13 wprowadza także przełom w mobilnej wideografii, oferując możliwość nagrywania w 4K Dolby Vision. Pozwala to użytkownikom na łatwe tworzenie filmów nawet w jakości kinowej, także przy włączonym trybie stabilizacji obrazu (Ultra Steady Mode). W połączeniu z funkcją Live Photo, OnePlus zapewnia ostrość każdego uchwyconego momentu, zarówno statycznego, jak i dynamicznego.

System operacyjny OxygenOS 15, oparty na technologii OnePlus AI, zapewnia płynniejsze wrażenia dla użytkownika. Dzięki zmniejszeniu obciążenia systemowego i płynnym animacjom każda interakcja jest niezwykle responsywna i intuicyjna. Możliwości sztucznej inteligencji w OnePlus 13 wykraczają poza standardowe funkcje, oferując wsparcie w codziennym korzystaniu ze smartfona. Warto zwrócić uwagę na Inteligentne Wyszukiwanie, które wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i umożliwia szybkie przeszukiwanie setek plików, analizując ich zawartość i dostarczając precyzyjne wyniki. Także funkcja Circle to Search od Google jest bardzo pomocna. Pozwala na wyszukiwanie obrazów, wideo lub tekstów poprzez zaznaczanie, podkreślanie, szkicowanie lub dotknięcie ekranu – bez konieczności przełączania aplikacji. Dodatkowo, PassScan z Google Wallet ułatwia podróżowanie, umożliwiając szybsze skanowanie biletów, a AI Notes pozwala na automatyczne podsumowywanie i formatowanie notatek. Natomiast AI Translation oferuje płynne tłumaczenie w czasie rzeczywistym w ponad 20 językach, w tym angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim, polskim i wielu innych, co czyni ją nieocenionym narzędziem w pracy lub podczas podróży. Funkcja ta zostanie udostępniona poprzez aktualizację OTA w pierwszym kwartale 2025 roku. Inne przydatne nowości, wykorzystujące sztuczną inteligencję, to m.in. AI Detail Boost, który przekształca obrazy o niskiej rozdzielczości w wysokiej jakości zdjęcia czy AI Unblur wyostrzający rozmyte fotografie. Dodatkowo, AI Reflection Eraser daje możliwość usuwania odbicia – nawet z portretów – zapewniając perfekcyjny wygląd każdego zdjęcia.

OnePlus 13 to emanacja zaangażowania marki w tworzenie produktów o najwyższej jakości, elegancji, komforcie i trwałości. Zastosowanie w produkcji innowacyjnych materiałów i kolorów zaowocowało aż trzema wariantami kolorystycznymi:

Kolorystyka Black Eclipse wyróżnia się eleganckim, czarnym szkłem z teksturą drewna różanego;

Wersja Midnight Ocean jest pierwszym telefonem z obudową z wegańskiej skóry, wykonanej z mikrowłókna, odporną na korozję i zarysowania;

Wersja Arctic Dawn wprowadza idealną biel, unikalną powłokę szklaną, oferującą komfortowy dotyk oraz powierzchnię odporną na odciski palców, co zapewnia nieskazitelną estetykę.

OnePlus 13 waży zaledwie 210 g i ma jedynie 8,5 mm grubości. Wyróżnia się subtelną mikrokrzywizną ramki środkowej, co jeszcze bardziej poprawia komfort użytkowania. Smartfon, jako pierwszy model marki wyposażony w akumulator Silicon NanoStack o pojemności 6 000 mAh, gwarantuje żywotność baterii przez cały dzień przy zachowaniu smukłego i ergonomicznego wyglądu.

OnePlus 13 został stworzony z myślą o wymagających użytkownikach – to pierwszy model OnePlus z certyfikacją IP68 i IP69, co czyni go idealnym towarzyszem w każdej podróży. Ponadto telefon uzyskał pięciogwiazdkową certyfikację SGS Screen Reliability oraz pozytywnie zaliczył liczne testy zgodne z amerykańskimi standardami wojskowymi MIL-STD-810H.

Smartfon OnePlus 13 wyposażony został w Snapdragon 8 Elite, pierwszy procesor Snapdragon nowej generacji z Qualcomm Oryon. Zapewnia to telefonowi niezawodną wydajność podczas korzystania z wymagających aplikacji i przy intensywnych zadaniach, jak np. mobilny gaming.

Nowoczesny wyświetlacz QHD+ (3168×1440 px) 120Hz ProXDR oferuje technologię Zero-Latency 120Hz Frame Interpolation, zapewniając jeszcze płynniejsze obrazy i bardziej wciągające wrażenia podczas gier i odtwarzania wideo. Aby zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, OnePlus 13 wprowadził technologię RadiantView, która zapewnia optymalną jakość obrazu nawet w intensywnym świetle słonecznym.

Zaawansowany system chłodzenia wewnętrznego – Dual Cryo-Velocity Vapor Chambers – skutecznie rozprasza ciepło podczas intensywnego użytkowania, gwarantując stabilną wydajność na najwyższym poziomie. Co więcej, technologia Aqua Touch 2.0 zwiększa czułość dotyku w wilgotnych warunkach, wykrywając krople wody i odpowiednio dostosowując ustawienia. Ekran pozostaje responsywny nawet przy korzystaniu zatłuszczonymi dłońmi. Ultrasoniczny czytnik linii papilarnych zapewnia wyjątkową szybkość i precyzję, a nowy tryb Glove Mode umożliwia korzystanie z wyświetlacza nawet w rękawiczkach z wełny lub skóry owczej o grubości do 0,5 cm.

OnePlus 13R – niezawodna wydajność w twojej kieszeni

„Sercem” smartfona OnePlus 13R jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez silnik AI od Qualcomm. Takie połączenie oferuje wysoką wydajność, radząc sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami z niezwykłą szybkością i efektywnością. Dzięki zaimplementowaniu 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz szybkiej pamięci UFS 4.0, OnePlus 13R umożliwia płynną pracę wielu aplikacji i sprawny multitasking. Dla entuzjastów gier OnePlus 13R oferuje płynną rozgrywkę w 120 kl./s oraz interpolację klatek, podnoszącą gry z 60 kl./s do 120 kl./s, zapewniając satysfakcjonujące wrażenia. Co więcej, wyświetlacz 1.5K ProXDR o przekątnej 6,78 cala, certyfikowany przez TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, chroni oczy podczas długotrwałego użytkowania. Podobnie jak w OnePlus 13, model 13R wyposażono w podwójne komory parowe (vapor chamber) Cryo-Velocity dla skutecznego chłodzenia oraz technologię Aqua Touch 2.0, która zapewnia niezawodne działanie ekranu nawet w deszczu lub podczas korzystania zatłuszczonymi dłońmi. OnePlus 13R ma także akumulator o pojemności 6 000 mAh i obsługuje ładowanie 80 W SUPERVOOC, co gwarantuje całodzienne działanie telefonu, niezależnie od sposobu użytkowania.

System trzech obiektywów w OnePlus 13R został zaprojektowany, tak aby użytkownicy nigdy nie przegapili najważniejszych momentów z życia. Główny obiektyw o rozdzielczości 50 Mp wyposażony został w nowy sensor Sony LYT-700 i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Jego uzupełnieniem jest teleobiektyw portretowy o rozdzielczości 50 Mp z 2-krotnym zoomem optycznym, który zapewnia ostre i szczegółowe portrety, oraz 8 Mp obiektyw ultraszerokokątny, idealny do szerokich kadrów.

W modelu zaimplementowany został innowacyjny algorytm Podwójnej Ekspozycji, który działa w głównym aparacie, gwarantując zdjęcia najwyższej jakości w dynamicznych momentach. W przypadku fotografii portretowej OnePlus 13R wykorzystuje nowatorską technologię in-sensor zoom, która aktywuje się przy powiększeniu powyżej 4x, zapewniając niezwykle wyraźne zdjęcia z dużej odległości. Ta technologia dodatkowo poprawia klarowność, oferując przewagę w rejestrowaniu szczegółowych obrazów.

Zarówno OnePlus 13, jak i 13R korzystają z systemu operacyjnego OxygenOS 15, oferującego płynność i zaawansowane funkcje AI, które zwiększają komfort użytkowania.

OnePlus 13R dzieli także język projektowania z modelem OnePlus 13, oferując dwa kolory inspirowane naturą – Nebula Noir i Astral Trail. 13R jest to pierwszy model OnePlus wyposażony w nowo opracowane szkło Gorilla Glass 7i firmy Corning, zapewniające wyjątkową odporność na zarysowania i trwałość. Szkło to zostało zastosowane zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia. Smartfon dodatkowo ma aluminiową ramę oraz płaski ekran. Przy grubości wynoszącej zaledwie 8 mm, OnePlus 13R wyróżnia się smukłym i eleganckim wyglądem.

Model 13R otrzymał certyfikat IP65, co oznacza, że jest odporny na codzienne wyzwania. Dodatkowo, podobnie jak OnePlus 13, zdobył pięciogwiazdkową certyfikację SGS Screen Reliability oraz przeszedł liczne testy zgodne z amerykańskimi standardami wojskowymi MIL-STD-810H.

Akcesoria i promocje

OnePlus wraz z premierą wprowadza gamę akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla modelu OnePlus 13, w tym zupełnie nową kolekcję magnetycznych etui. Każde etui jest w pełni kompatybilne z akcesoriami MagSafe, zapewniając kompleksową ochronę telefonu przy zachowaniu jego smukłego i estetycznego designu. Co więcej, ładowarka AIRVOOC 50W Magnetic Charger umożliwia szybkie i wydajne ładowanie bezprzewodowe. Dzięki wsparciu dla ładowania o mocy do 50 W, OnePlus 13 może być w pełni naładowany w zaledwie 75 minut, zapewniając użytkownikom możliwość korzystania z urządzenia przez cały dzień.

Seria OnePlus 13 wprowadza łączność na wyższy poziom. Oferuje możliwość komunikacji zarówno w miejscach, gdzie zasięg jest dobry, jak i w lokalizacjach bez jakiegokolwiek sygnału. Modele OnePlus 13 i OnePlus 13R obsługują funkcję Beacon Link, która wykorzystuje łączność Bluetooth, pozwalając urządzeniom oddalonym o nawet 200 metrów działać jak krótkofalówki. To idealne rozwiązanie podczas wędrówek w miejscach bez dostępu do sieci. Latem 2025 roku funkcja Beacon Link zostanie rozszerzona, umożliwiając wysyłanie wiadomości.

Smartfony OnePlus 13 i OnePlus 13R są już dostępne w Polsce, a ich ceny kształtują się w następująco:

OnePlus 13, wersja 16GB RAM/512GB – 5 299 PLN

OnePlus 13, wersja 12GB RAM/256GB – 4 799 PLN

OnePlus 13R, wersja 12GB RAM/256 GB – 3 699 PLN

W sprzedaży premierowej najnowsze smartfony OnePlus 13 i OnePlus 13R można zamówić w specjalnej promocji i dostać bonusy – zegarek OnePlus Watch 2R (do 21 stycznia 2025 r.) oraz zyskać nawet do 400 PLN zwrotu (do 4 lutego 2025 r.).

Z okazji premiery OnePlus 13 i OnePlus 13R marka otworzy także Pop-Up Store w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Będzie można go odwiedzić już 11 stycznia przez cały dzień (otwarcie o godz. 10.00).

Dla gości, którzy zdecydują się na zakup w Pop-Up Store przygotowane zostały specjalne nagrody, jak m.in.:

Głośnik B&O;

Zegarek OnePlus Watch 2R;

400 PLN lub 200 PLN zwrotu (w zależności od zakupionego modelu);

Ładowarka OnePlus SUPERVOOC 120 W Dual Portal GaH

Ładowarka bezprzewodowa OnePlus AIRVOOC 50 W Wireless Charger A1

Liczba nagród jest ograniczona, dlatego Pop-Up Store w centrum handlowym warto odwiedzić już z samego rana.

OnePlus Watch 2R będzie dodawany gratis przy zakupie każdego modelu:

OnePlus 13 16/512GB 5G

OnePlus 13 12/256GB 5G

OnePlus 13R 12/256GB 5G

Czas trwania promocji: 7.01 – 21.01.2025 r.

Wysokość zwrotu środków będzie następująca dla poszczególnych modeli:

400 zł przy zakupie OnePlus 13 16/512GB 5G

200 zł przy zakupie OnePlus 13 12/256GB 5G

200 zł przy zakupie OnePlus 13R 12/256GB 5G

Czas trwania promocji: 7.01 – 4.02.2025 r.

Szczegóły jak skorzystać z promocji są dostępne pod LINKIEM.