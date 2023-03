Columbia przedstawia kolekcję Titanium 2023

Kolekcja Titanium to odzież zaprojektowana z myślą o doświadczonych miłośnikach gór. Mocne i oddychające materiały, innowacyjne technologie, świetne dopasowanie zapewniające swobodę ruchów oraz praktyczne rozwiązania sprawią, że kurtki, bluzy i spodnie z logo Columbia Titanium nie zawiodą cię na górskich trasach.

Inspiracją do powstania kolekcji Titanium było doświadczenie zdobyte przez Columbia Sportswear podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014r. Wtedy to w strojach amerykańskiej marki, w konkurencji narciarstwo dowolne, wystąpili reprezentanci USA, Kanady oraz Rosji. Od tej pory kolekcja jest regularnie rozszerzana i testowana w najcięższych i najbardziej rygorystycznych warunkach – zgodnie ze słowami legendarnej Prezes Ma Boyle „Jest idealnie. Teraz zróbmy to lepiej.”

Kluczowe produkty z kolekcji Titanium 2023

Columbia Mazama Trail Shell to idealna kurtka na górską wyprawę. Została wykonana z elastycznego nylonu i wyposażona w membranę Omni-Tech 3D, która zapewnia jej wodoodporność i wysoką oddychalność. Dodatkowo ma w pełni uszczelniane szwy, regulowany kaptur, zamek błyskawiczny pokryty wodoszczelną, poliuretanową powłoką PU oraz praktyczne otwory wentylacyjne pod ramionami. Regulowane rękawy oraz regulacja w dolnej lamówce pozwalają na dopasowanie kurtki do sylwetki. Kurtkę wyprodukowano bez użycia PFC. Model jest dostępny w wersji damskiej i męskiej. Cena: 999,99 PLN.

Titan Pass Irico Long Sleeve Shirt to techniczna koszula z kolekcji Columbia Titanium przeznaczona do aktywności w wysokich temperaturach. Niezwykle lekka, wykonana z przewiewnego materiału, została wyposażona w technologię Omni-Freeze Zero, która dosłownie zamienia ciepło w zimno. Materiał, dzięki specjalnym niebieskim pierścieniom, zaczyna chłodzić, gdy robi się gorąco. Za szybkie odparowywanie potu odpowiada natomiast technologia Omni-Wick. Koszula ma także otwory wentylacyjne na plecach. Dodatkowym atutem jest fakt, że tkanina zatrzymuje i neutralizuje nieprzyjemny zapach potu, byś dłużej czuła się świeżo i komfortowo. Koszula ma patki do podpięcia zrolowanych rękawów oraz bezpieczną kieszeń zapinaną na zamek. Jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 449,99 PLN.

Bluza polarowa Columbia Titan Pass 2.0 II Fleece idealnie sprawdzi się latem, noszona samodzielnie w chłodne wieczory, ale także w przejściowe pory roku, zakładana pod kurtkę przeciwdeszczową oraz zimą jako warstwa docieplająca. Wykonana jest z wytrzymałego materiału Polartec 200 fleece, który bardzo dobrze utrzymuje ciepło, a dzięki krojowi active fit – nie ogranicza ruchów. Materiał jest przyjemny w dotyku, a dzięki technologii Omni-Wick bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Bluza ma elastyczne mankiety, regulowany dół i została wyposażona w dwie kieszenie biodrowe oraz jedną na piersi – wszystkie zapinane na zamki błyskawiczne. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 449,99 PLN.

Spodnie Columbia Titan Pass Pant sprawdzą się podczas wyjazdów turystycznych – w góry, na biwak i w trakcie zwiedzania urokliwych miasteczek. Wykonane są z materiału wykorzystującego dwie technologie. Jedną z nich jest Omni-Shield, która chroni przed szybkim przemoczeniem i zabrudzeniem. Natomiast Omni-Shade blokuje większość szkodliwego promieniowania UV, pozwalając dłużej cieszyć się czasem spędzonym na słońcu. Krój active nie tylko pozostawia pełną swobodę ruchów, ale także zapewnia bardzo dobre dopasowanie. Natomiast dwie kieszenie na dłonie oraz jedna na udzie pozwalają na przechowywanie najważniejszych drobiazgów w zasięgu ręki. Elastyczna talia oraz regulacja w pasie za pomocą zintegrowanego paska gwarantują jeszcze lepsze dopasowanie do sylwetki. Model jest dostępny w wersji damskiej i męskiej w cenie: 449,99 PLN.

Columbia W Titan Pass Ice Short Sleeve Tee to techniczna koszulka damska, wykonana z lekkiego, poliestrowego materiału. Dzięki systemowi Omni-Wick bardzo dobrze oddycha oraz zapewnia odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciała. Materiał neutralizuje przykry zapach potu dla dłuższego uczucia świeżości. Druga z zastosowanych technologii – Omni-Freeze Zero Ice chłodzi ciało, wzmagając uczucie komfortu nawet w najbardziej upalne dni. Koszulka jest dostępna w różnych wersjach kolorystycznych w cenie 219,99 PLN.

Kolekcja Titanium SS23 jest dostępna m.in. w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem oraz Wrocławiu, Sportano, Alpin Sport, Trekker Sport, oraz online: A4A.pl, sklep-columbia.pl, 8a.pl, sportano.pl