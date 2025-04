RECENCJA: Blue Prince

Choć uważam się za konesera gier logicznych, przy Blue Prince poczułem się jak kompletny nowicjusz. To jedna z – o ile nie najbardziej – wymagających gier logicznych, z jakimi miałem do czynienia, i robi to w sposób niezwykle satysfakcjonujący.

Blue Prince to debiutancki projekt studia Dogubomb, niezależnego dewelopera współpracującego z Raw Fury – wydawcą takich tytułów jak Cassette Beasts czy Call of the Sea. Wkroczysz do posiadłości Mt. Holly z jednym celem: odnaleźć legendarny Pokój 46, aby udowodnić swoją wartość jako przyszły spadkobierca domu. Brzmi prosto? Niekoniecznie. Dwór przypomina raczej zmienny labirynt niż dom – jego układ zmienia się i resetuje każdego dnia.

Dzień zaczyna się od wyboru jednych z trzech drzwi, prowadzących do pomieszczeń przypominających planszę z gry Cluedo. Po ich otwarciu otrzymujesz kolejne trzy wybory – czasem będą to już znane miejsca, jak sypialnia, spiżarnia czy sala bilardowa. Ten cykl się powtarza, niczym rosyjska matrioszka odkrywająca kolejne warstwy.

Czasem pokoje kryją złożone łamigłówki, nagrody i wskazówki. Innym razem – kompletnie nic. To czysta esencja poszukiwań i przygody, którą chłonąłem z zachwytem. Owszem, bywają momenty nużące, gdy trafiasz do znanych pomieszczeń lub kończysz w ślepym zaułku. Ale są też dni, kiedy wszystko idzie gładko – wtedy Blue Prince wprawia w trans, każąc śnić o odkryciu Pokoju 46 przed końcem dnia.

Zagadki bazują często na klasyce: np. znana łamigłówka z trzema skrzynkami – jedna mówi prawdę, druga kłamie, trzecia zawiera nagrodę. Prosta dedukcja. Ale są też wyzwania, które potrafią frustrować nawet po godzinach prób. Jedna z zagadek z tarczą do darta i matematycznym równaniem doprowadziła mnie do szału – instrukcje były mgliste, a matematyka to nigdy nie była moja mocna strona. Co gorsza, rozwiązania nigdy się nie powtarzają – więc nawet jeśli raz pokonasz daną zagadkę, następnym razem możesz znów się na niej potknąć.

Zagadki widzę dwojako: to świetny wybór dla każdego, kto szuka świeżego wyzwania. Z drugiej strony Blue Prince potrafi momentalnie zniechęcić, bo poziom trudności bywa przytłaczający. Miałem momenty, że od nadmiaru kombinowania bolała mnie głowa. To nie gra na luźny wieczór – wymaga pełnego skupienia, nie tylko przez złożoność łamigłówek, ale i skomplikowaną architekturę posiadłości. Gra wręcz sugeruje, żeby zaopatrzyć się w notatnik i prowadzić własny przewodnik.

Na dodatek masz ograniczoną liczbę kroków – maksymalnie 50 dziennie. Liczba ta może się zmieniać w zależności od pomieszczeń – niektóre ją zwiększają, inne zmniejszają. Gdy zabraknie ci kroków, dzień się kończy. Możesz też, tak jak ja, zakończyć dzień w pełnej frustracji.

Oprócz rozwiązywania zagadek i liczenia kroków, musisz też zbierać i wymieniać przedmioty, aby dostać się do kolejnych pokojów. Klejnoty, klucze, monety – wszystkie są kluczem do nowych pomieszczeń lub narzędzi. Ich brak zamyka dostęp do części lokacji, co zmusza do trudnych decyzji: pójść po zasoby czy ryzykować nieznane?

Na szczęście odblokowane narzędzia pomagają – np. buty zwiększające zasięg ruchu czy maski do spania dodające kroki w sypialniach. Można je znaleźć w sklepach, wygrać w zagadkach, a czasem po prostu dostrzec na stole – dlatego warto uważnie analizować każdy pokój. Często przegapiałem drobne szczegóły, które potem okazywały się kluczowe. Nawet zwykła kartka z pierwszego dnia rozgrywki może później mieć ogromne znaczenie. Uwielbiam ten efekt kuli śnieżnej – drobnostki, które z czasem nabierają wagi.

Eksploracja w unikalnym, trójwymiarowym stylu graficznym również robi wrażenie. Choć kolorystyka jest stonowana, ciemne barwy potęgują tajemniczą atmosferę dworu.

Fabuła nie jest nachalna, ale jeśli wczytasz się w listy, wycinki prasowe i inne znaleziska, powoli zaczniesz odkrywać tajemnice posiadłości. To subtelne podejście, które bardzo doceniam – fragmenty układanki odkrywają się powoli, niczym skrawki większej historii.

Wszystko to razem składa się na arcydzieło gatunku logicznego. Blue Prince jest wymagające, wciągające i zapewni dziesiątki godzin zabawy. Wielokrotne podejścia są wręcz konieczne, by trafić do Pokoju 46. Jeśli szukasz gry, która niczego nie podaje na tacy i nie prowadzi za rękę, to wybór idealny. Pokonanie jej może być bardzo trudne, ale satysfakcja płynąca z rozwiązania jej zagadek jest absolutnie warta czasu.