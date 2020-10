Co-op w Ghost of Tsushima już 16 października

Ghost of Tsushima od Sucker Punch Productions okazał się pięknym pożegnaniem z czwartą generacją PlayStation. Teraz studio dodaje kilka nowych trybów gry umożliwiających m. in. grę ze znajomymi w co-opie oraz dodatkowy tryb dla jednego gracza.

Aktualizacja nosi nazwę Legends i jest dostępna za darmo dla każdego posiadacza oryginalnej gry. Dodaje ona przede wszystkim wyczekiwany tryb co-op, w którym od dwóch do czterech graczy będzie mogło razem przejść misje fabularne, stawiając czoła nowym wyzwaniom zaprojektowanym specjalnie do pokonywania przez kilka osób i poznając paranormalną stronę Cuszimy. Zamiast w Jina wcielimy się tutaj w samodzielnie stworzonego herosa należącego do jednej z czterech klas: samuraja, łowcę, ronina lub zabójcę. Podczas gry odblokujemy nowe umiejętności, wyposażenie i elementy kosmetyczne dla bohaterów.



Osoby preferujące rozgrywkę solo będą mogły zagrać w tryb New Game+, czyli jeszcze raz przejść kampanię, zachowując poprzednio zdobyte wyposażenie. Aby gra stanowiła wyzwanie, wszyscy przeciwnicy będą oczywiście proporcjonalnie trudniejsi do pokonania. Do dyspozycji otrzymamy także nowego wierzchowca, bronie, zbroje i umiejętności. Studio Sucker Punch Productions obiecuje, że wszystkie elementy kosmetyczne i dodatki będą dostępne w grze, a nie jako mikrotransakcje lub lootboxy.