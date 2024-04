Lifestyle’owy maraton – czyli apparel SS24 od Diadora

Z maratonów wprost do garderoby. Diadora od lat łączy sportowe akcenty z najnowszymi trendami. W sezonie wiosna-lato projektanci postawili na połączenie boiskowego stylu szalonych lat 80. z biegowymi elementami. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Wiosenno-letnia kolekcja to przede wszystkim oversize’owe kroje unisex oraz wysokiej jakości, naturalne materiały, jak francuska bawełna frotte czy bawełna pozyskiwana z recyklingu. Dominują nasycone barwy: pomarańcze, niebieskości, odcienie zieleni i różu, przemieszane z bardziej stonowanymi, przygaszonymi szarościami i fioletem, aż po basicowe czerń i biel.

Diadora to marka dumna z włoskich korzeni, podkreślająca je w swoich projektach. Wybrane produkty – bluzy bez i z kapturem i t-shirty, zdobi nadruk, wzorowany na tagach maratończyków z podkreśloną liczbą 226. Kryje się pod nią nawiązanie do lokalnej historii sportowej, a konkretnie numeru startowego włoskiej lekkoatletki Gabrielli Dorio, pod którym w najlepszym czasie przebiegła dystans 1 500 metrów podczas igrzysk olimpijskich w 1984 roku w Los Angeles – zdobywając złoto dla kraju.

Teraz każdy może sięgnąć po wspomniany kawałek historii, dodając sobie odwagi i inspiracji tym sukcesem. Wysokiej jakości, bluzy z kapturem (lub bez) zestawione z długimi, dresowymi spodniami ATHL w tej samej palecie kolorystycznej, stworzą ponadczasowy, kapsułowy komplet.

RACE SUEDE, biegowy but, który skradł serca w latach 80., powraca w odświeżonej, kontrastowej wersji, z wiernie odwzorowaną podeszwą oryginału, by na nowo zaistnieć w świadomości trendsetterów. Dostępny w trzech wariantach, miksuje zamszową skórę z multi-kolorowymi dodatkami, tworząc eklektyczną, nowoczesną oprawę cholewki.

Miłośnicy marki w swoich szafach kryją z pewnością klasyczne, bawełniane t-shirty z delikatnym napisem ATHL charakterystycznym dla linii SS LEGACY, produkowane we Włoszech, wykonane w 50% z recyklingowanych materiałów. W tym sezonie dołącza do nich model Two Times, z nową wariacją na temat logotypu.

Inspirowane kultowymi butami do koszykówki z lat 80. – Mi Basket, Magic Bold to damskie sneakersy. Utrzymane w stonowanych barwach, z podeszwą na platformie, skórzaną cholewką oraz biżuteryjnym akcentem w postaci logo na sznurowadłach przełamią nawet najprostszy strój.

Tej wiosny boiska do koszykówki będą pełne. Nawet jeśli nie za sprawą graczy – to fantastycznych outfitów. Magic Basket sięga 1985 roku, by teraz na nowo zrewolucjonizować kategorie sneakersów z wysoką cholewką. Męskie MAGIC BASKET DEMI CUT SUEDE LEATHER dostępne są w dwóch wersjach – pomarańczowo-białej z granatowymi elementami, oraz czarno-białej z czerwonymi, w obu przypadkach dopełnione sznurówkami w przygaszonej bieli.

Produkty marki Diadora dostępne są na platformie www.mmsport.pl oraz na www.sklepbiegacza.pl.