TEST: Peugeot 408 Allure Pack

Starożytna mitologia często łączyła cechy różnych stworzeń, tworząc nowe. Pomyśl o centaurze, minotaurze i sfinksie. Nie zadowalając się już prostymi hatchbackami, coupé i SUV-ami, Peugeot robi to samo z modelem 408, który opisał w prezentacji prasowej jako dolną część SUV-a z górną fastbacka.

W przeciwieństwie do większości sfinksów, 408 ma również kocie uszy. Naprawdę – wystarczy spojrzeć na tylny spojler. Ale według literatury ma również „kocią postawę”. I podobnie jak hybryda człowieka, lwa i orła, 408 jest trochę zagadką: po co i dla kogo tak naprawdę jest?

Oto samochód, który wygląda jak SUV i ma wyżej położony środek ciężkości, ale nie wysoką pozycję za kierownicą, ani hojne obdarzenie szybami. Z drugiej strony te same składniki nie powstrzymały Cupra Formentor przed odniesieniem sukcesu. Peugeot ma nadzieję, że niezwykły kształt 408-ki zachęci osoby, które normalnie nie brałyby pod uwagę tej marki, do ponownego przyjrzenia się jej.

Chociaż forma 408 może być czymś nowym, jej pakiet mechaniczny z pewnością nie jest. To wszystko bardzo dobrze znane elementy z innych produktów Stellantis. Oznacza to, że opiera się na najnowszej wersji V3 platformy EMP2 i jest napędzany przez trzycylindrowy silnik Puretech o pojemności 1,2 litra i mocy 130 KM. Poza taką testową konfiguracją, dostępny jest hybrydowy układ napędowy typu plug-in o mocy 180 i 225 KM. Ośmiobiegowa przekładnia hydrokinetyczna to jedyny wybór skrzyni biegów. W drodze jest również w pełni elektryczny e-408.

W środku jest bardzo mało niespodzianek. Przednia część to tak naprawdę 308-ka. Deska rozdzielcza jest taka sama, konsola środkowa i cyfrowy zestaw wskaźników i-Cockpit również. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych Peugeotów, patrzenie przez małą kierownicę na wysoko ustawione wskaźniki będzie dla niektórych kierowców komfortowe, a dla innych przeciwnie.

Najnowsza wersja systemu infotainment Peugeot działa szybko i logicznie, a ekran główny można skonfigurować tak, aby wyświetlał najczęściej potrzebne funkcje. Frustrujące natomiast jest, że jedynym sposobem na stałą kontrolę temperatury jest przejęcie około połowy ekranu przez tę funkcję.

Oprócz nieco innego wzoru tapicerki, przednie siedzenia również zapożyczone są z 308-ki. Są ogólnie wygodne i zapewniają dobre wsparcie. Wyżsi kierowcy polubią się bardziej z fotelami elektrycznymi, gwarantującymi większą elastyczność ustawień.

Peugeot ma nadzieję, że niezwykły kształt 408-ki zachęci osoby, które normalnie nie brałyby pod uwagę tej marki, do ponownego przyjrzenia się jej



Poważniejsze różnice pojawiają się z tyłu. Dzięki rozstawowi osi większemu o 107 mm, z tyłu jest dużo miejsca na nogi – nawet więcej niż w Peugeocie 508. Ponieważ linia dachu opada tylko za tylnymi siedzeniami i zawiera te kocie uszy, jest więcej miejsca nad głową, niż sugerowałby to zapadnięty kształt samochodu. Z kolei bagażnik o pojemności 536 litrów (471 w wersji PHEV) nie budzi podziwu.

Samochód benzynowy o mocy 130 KM ciągnie 1 392 kg i rozpędza się do „setki” w 10,4 sekundy. Może to brzmieć słabo, ale gwarantuję, że przy normalnej jeździe trzycylindrowy silnik pracuje dość płynnie i ma przyzwoity rozkład momentu obrotowego, więc dopóki nie będziesz agresywnie ruszać spod świateł, nie poczujesz się ociężale.

Zarazem nie ma wątpliwości, że 408-ka mogłaby mieć trochę więcej mocy. Omijając inne auta czy wjeżdżając na autostradę, czuje się, że trzeba wycisnąć wszystko, co dała fabryka. Trochę pomaga tryb sportowy, ale także sprawia, że reakcja przepustnicy jest irytująco skokowa.

Różnica w spalaniu w mieście i na autostradzie nie była wielka w moim teście i utrzymywała się między 7,5 a 8 litrami na 100 km.

Nie miałem okazji jeszcze jeździć hybrydą 408-ki, ale mam przeczucie, że wersja benzynowa może być tą bardziej optymalną przez niższą wagę sprzyjającą w takim modelu bardziej zgodnej jeździe.

Zanim przeczucie zamieni się w fakty, na ten moment mogę powiedzieć, że Peugeot 408, którego cena zaczyna się od 143 000 PLN to bardzo dobry samochód. Puretech jest wciąż droższy niż porównywalny Cupra Formentor lub Citroën C5 X, ale to i tak kociak, którego byś z garażu nie wygonił.

Specyfikacja