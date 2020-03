Citroën Ami – miniaturowy elektryk dla nastolatków (i nie tylko)

Miniaturowe samochody elektryczne znalazły swoją niszę na rynku motoryzacyjnym – wybierają je przede wszystkim użytkownicy, którzy cenią możliwość znalezienia miejsca parkingowego nawet w najbardziej zatłoczonych punktach miasta. Ami, najnowsza propozycja Citroëna, ma łączyć zalety kompaktowego elektryka i auta na minuty.

Nietypowy design Ami może się podobać lub nie, ale ma on swój cel – samochodzik miał być tak mały, jak tylko było to możliwe. Dzięki wymiarom 2,41 x 1,52 x 1,39 m plasuje się on bowiem nie w kategorii aut osobowych, ale „lekkich pojazdów czterokołowych”, co oznacza, że za jego kierownicą mogą zasiąść szesnastolatkowie (a w niektórych krajach nawet osoby w wieku od 14 lat).

Pojazd może pomieścić maksymalnie dwoje pasażerów. Do wnętrza wejdziemy przez nietypowe drzwi (jedne z nich otwierają się w inną stronę niż drugie), a w środku znajdziemy jedynie minimalne wyposażenie. Nawet do posłuchania muzyki konieczne będzie umieszczenie smartfona w specjalnej stacji dokującej. Skoro już przy telefonach jesteśmy: Ami otrzyma dedykowaną aplikację mobilną, w której kierowca będzie mógł sprawdzić poziom naładowania akumulatora i status pojazdu, a także znaleźć najbliższe punkty ładowania.

Osiągi również wskazują na miejski rodowód auta. Maksymalna prędkość to jedynie 45 km/h, średnica zawracania – praktyczne 7,2 m, a zasięg samochodu na jednym ładowaniu nie przekroczy 70 km. Citroën obiecuje, że baterię o pojemności 5,5 kWh będzie można naładować w trzy godziny z domowego gniazdka. Przedsprzedaż samochodu rozpocznie się 30 marca we Francji, a następnie w Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Portugalii i Niemczech; pierwsze egzemplarze wyjadą na ulice w czerwcu.

Co ciekawe, Ami będzie dostępny nie tylko w sprzedaży detalicznej: zamiast wydawania 6 000 EUR (ok. 26 000 PLN), użytkownik będzie mógł dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości 2 644 EUR (ok. 11 440 PLN) i wynająć auto na dwa lata, płacąc jednocześnie comiesięczny abonament w wysokości 80 EUR/345 PLN. Samochód trafi również do europejskiej sieci carsharingowej Free2Move, gdzie będzie można go wypożyczyć za 0,26 EUR/1,12 PLN za minutę.