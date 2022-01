CES 2022: muzyczne i gamingowe nowości od JBL

Jak zwykle, JBL pojawił się na targach CES z mocną i różnorodną reprezentacją. Znalazły się w niej nowe modele prawdziwie bezprzewodowych słuchawek, głośniki Bluetooth oraz miła niespodzianka dla graczy.

JBL Quantum Stream to mikrofon pojemnościowy stworzony z myślą o graczach. Obsługuje on dwa tryby pracy: w pierwszym wyłapuje jedynie głos streamera, a w drugim rejestruje wszystko, co rozbrzmiewa dookoła urządzenia. Do dyspozycji otrzymamy przycisk wyciszania mikrofonu oraz pokrętło do regulowania poziomu głośności głosu użytkownika. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi uchwytami, ramionami i akcesoriami. Zostało ono wycenione na 100 EUR (ok. 460 PLN) i trafi do sprzedaży wiosną.

Graczy na pewno ucieszą także nowe modele słuchawek. Oprócz nausznych headsetów dołączających do serii Quantum, producent zaprezentował także JBL Quantum TWS. Ten prawdziwie bezprzewodowy model, został wyposażony w system adaptacyjnego ANC i obsługę dźwięku przestrzennego JBL QuantumSURROUND. Co ciekawe, oprócz połączenia Bluetooth, do dyspozycji mamy także transmiter USB-C, który możemy podczepić do peceta lub konsoli; dzięki temu, słuchawki mogą być jednocześnie sparowane z dwoma urządzeniami. Jedno ładowanie ma starczyć na 8 godzin słuchania muzyki, a etui pozwoli naładować je jeszcze dwukrotnie. Słuchawki mają kosztować 150 EUR (ok. 680 PLN).

JBL Quantum 910

JBL Quantum TWS

Poza gamingowymi nowościami, w ofercie JBL pojawiły się także „cywilne” produkty. Słuchawki JBL Live Pro 2 to prawdziwie bezprzewodowy model w stylu AirPodsów Pro, z 10-godzinnym czasem pracy na jednym ładowaniu, wodoodpornością IPX5 i adaptacyjnym systemem redukcji hałasu. Dla osób preferujących klasyczny design „pchełek”, przeznaczony jest model JBL Live Free 2, o podobnej specyfikacji i równie imponującym brzmieniu. JBL Reflect Aero to natomiast propozycja dla sportowców, wodo- i pyłoodporna w standardzie IP68.

Wśród głośników Bluetooth, prym wiedzie najnowsza, trzecia już odsłona Boomboxa. Głośnik ma brzmieć jeszcze mocniej i soczyściej, a to dzięki zastosowaniu potrójnego układu przetworników. Miłośników imprez ucieszy także JBL Pulse 5, wyposażony w większy radiator pasywny i… jaśniejsze, bardziej kolorowe oświetlenie LED. Na większe wydarzenia przeznaczone są natomiast dwa nowe Partyboxy: Encore i Encore Essential.

JBL Partybox Encore