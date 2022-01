CES 2022: Samsung prezentuje linię telewizorów na 2022 rok

W tym roku, Samsung postanowił pójść na całość w kwestii obrazu. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem targów, koreański producent zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentować nam najnowsze telewizory i towarzyszące im technologie.

Największą ciekawość budzi linia Micro LED – gigantyczne, niemal całkowicie bezramkowe wyświetlacze, wyposażone w siateczkę diod LED wielkości mikrometra. Na targach zobaczymy je w trzech wersjach: 110 cali, 101 cali i 89 cali. Telewizory obsługują teraz 20-bitową głębię skali szarości, co zwiększa liczbę wyświetlanych detali, jak również mogą pochwalić się stuprocentowym pokryciem palety barw DCI i Adobe RGB. Sterowanie jasnością obejmuje ponad milion poziomów, więc kontrasty zostaną odwzorowane z perfekcyjną pieczołowitością. Do dyspozycji otrzymamy również Tryb Sztuki, wsparcie dla Dolby Atmos oraz Multi View, umożliwiający jednoczesne oglądanie czterech różnych źródeł.

Sporo zmieniło się także we flagowej linii Neo QLED, gdzie znajdziemy zarówno modele 4K jak i 8K – ich najwyższe modele, jako pierwsze na świecie, otrzymały wsparcie dla wyświetlania zawartości w 144 Hz. Dzięki powiększonej skali podświetlenia, telewizory będą jeszcze lepiej kontrolowały jasność poszczególnych diod Quantum Mini LED, co przełoży się na precyzyjniejsze oddanie kontrastów i barw. Towarzyszy im technologia Shape Adaptive Light, analizująca pojawiające się na ekranie kształty i linie, by dopasować do nich sposób podświetlenia. Real Depth Enhancer to natomiast algorytm, który dba o to, by obraz zachowywał wrażenie głębi. Neo QLED zostaną także wyposażone w tryb EyeComfort, zmniejszający natężenie niebieskiego światła po zmroku, jak również udoskonaloną technologię Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro.

Lifestyle’owy telewizor The Frame w wersji 2022, jeszcze bardziej upodobnił się do obrazu. Jego panel został pokryty matową warstwą antyrefleksyjną, ograniczającą odbicia światła, tak często widoczne na wyświetlaczach o błyszczącym wykończeniu. Zabieg ten ma jeszcze jeden cel – dzięki niemu, w trybie Sztuki ekran wygląda jak płótno. Matowe panele trafią w tym roku także do innych lifestyle’owych telewizorów Samsunga, The Serif i The Sero.

Nowe telewizory zostaną przy tym wyposażone w udoskonalone oprogramowanie. Smart Hub to platforma, która pomoże użytkownikom odkrywać nowe treści w oparciu o ich preferencje. Oprócz filmów i seriali, obejmuje ona także gaming: hub wyświetla gry z posiadanych konsoli oraz serwisów pokroju Nvidia GeForce Now czy Google Stadia, jak również podsuwa nam nowe tytuły, które mogą nas zainteresować. Telewizory zyskają również aplikację Watch Together, służącą do zdalnego oglądania filmów ze znajomymi i rodziną, oraz… dedykowaną platformę do wymiany i obrotu tokenami NFT.