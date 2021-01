CES 2021 – LG prezentuje rozwijanego smartfona

Rozwijany telewizor pojawił się na stoisku LG na targach CES dwa lata temu i wzbudził powszechne zainteresowanie. Tym razem producent pokazał nam podobne urządzenie w nieco mniejszej skali – telefon LG Rollable.

Co prawda LG nie zdradziło ani specyfikacji smartfona, ani jego dokładnej daty premiery (krążące w sieci przecieki wskazują na marzec bieżącego roku), ale kilkunastosekundowe nagranie prezentujące transformację urządzenia z formy kompaktowej do wymiarów tabletu i tak zatrząsnęło siecią. Widzimy na nim sprzęt, którego boczna krawędź delikatnie się wysuwa, powiększając powierzchnię ekranu o ponad 50% w stosunku do pierwotnej; podczas tego procesu odtwarzany film płynnie dostosowuje się do formatu wyświetlacza. Noszący nazwę Rollable smartfon dołączy tym samym do komercyjnie dostępnych „eksperymentów” od LG, w tym modelu Wing z obracanym ekranem głównym.



To nie jedyna prezentacja LG na targach CES 2021. Producent zatrudnił do jej poprowadzenia wirtualną prezenterkę Reah Keem, która przedstawiła propozycje marki na ten rok: ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku telewizory wykorzystujące technologię QNED, monitor UltraFine OLED Pro o rozdzielczości 4K i przekątnej 31,5 cala oraz kilka rozwiązań smart home. Wśród tych ostatnich prym wiódł stojący odkurzacz CordZero ThinQ A9 Kompressor+, który po sprzątaniu potrafi automatycznie zassać zawartość pojemnika do specjalnej torby, tym samym go opróżniając. Cena urządzenia pozostaje na chwilę obecną nieznana.