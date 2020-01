CES 2020: Jabra prezentuje model Elite Active 75t dla sportowców

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Elite 75t były prawdziwym hitem zeszłego roku. Nic dziwnego, że Jabra zdecydowała się wykorzystać tę popularność i stworzyć ich nową wersję – wodoodporne, wytrzymałe Elite Active 75t.

Nowa wersja słuchawek true wireless jest przede wszystkim odporniejsza na niekorzystne czynniki środowiska – klasa IP57 oznacza, że mogą one wytrzymać nawet półgodzinne zanurzenie w wodzie do głębokości metra. Ich obudowa pokryta została natomiast miękkim, przyczepnym tworzywem, które ułatwia dotykowe sterowanie odtwarzaniem muzyki, gdy mamy mokre dłonie.

Jabra nie zapomniała o wyposażeniu sprzętu w sporo nowoczesnych technologii – kalibrację brzmienia w oparciu o kształt kanałów słuchowych MySound oraz MyControls, czyli możliwość samodzielnego dostosowania sterowania słuchawkami. Funkcje te mają pojawić się w drugim kwartale 2020 roku, a same Elite Active 75t – już w lutym. Zapłacimy za nie 200 USD (ok. 760 PLN).

Poza tym Jabra zabrała na targi swój najnowszy model nauszny. Elite 45h to bezprzewodowe słuchawki, których akumulator ma starczać na 40 godzin odtwarzania muzyki. Będą one kompatybilne z Alexą, Siri i Asystentem Google, a podwójny mikrofon umożliwi prowadzenie rozmów telefonicznych. Bardzo kusząca wydaje się ich cena – mają one kosztować jedynie 100 USD (ok. 380 PLN). Ich premiera ma odbyć się w lutym.