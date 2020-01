CES 2020: Dell Concept UFO – konsola dla pecetowców

Na targi CES Dell zabrał mocną reprezentację, od koncepcyjnych laptopów po gamingowy sprzęt z linii Alienware. Spośród nich najciekawiej wypadł gadżet, który na pierwszy rzut oka przypomina Switcha, ale tak naprawdę jest miniaturowym pecetem.

Zasada działania Concept UFO jest właściwie taka sama, jak w przypadku przenośnej konsoli od Nintendo – większość „wnętrzności” komputera zamknięta została w niewielkiej obudowie wyposażonej w 8-calowy ekran. W trybie mobilnym do jej krawędzi magnetycznie przymocowywane są dwa gamepady. Urządzenie może być jednak podłączone do specjalnej stacji dokującej i telewizora; wtedy kontrolery są składane w jeden pad.

Dell nie zdradził zbyt wielu szczegółów dotyczących specyfikacji sprzętu – wiemy jedynie, że działa on na Windowsie 10 z interfejsem producenta. Jak sama nazwa wskazuje, Concept UFO to urządzenie koncepcyjne, a zatem nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi on do sprzedaży.

Concept Ori i Concept Duet to natomiast dwie wariacje na temat laptopów. Ta pierwsza to kolejny na targach produkt ze składanym ekranem. Ori otrzymał 13-calowy ekran o rozdzielczości QHD+. Po złożeniu ma on wymiary książki, a po pełnym rozłożeniu – ogromnego tabletu.

Duet ma natomiast dwa 13,4-calowe ekrany 1080p, jeden w standardowym miejscu, a drugi zamiast klawiatury. Mogą one działać w trybie pojedynczego tabletu, dwóch monitorów lub klasycznego laptopa. Aby skorzystać z tej ostatniej funkcji, niezbędna jest nakładka z klawiszami; nie zajmuje ona całego ekranu, przez co jego niezasłonięta część może pracować w trybie trackpada. Podobnie jak w przypadku UFO, laptopy te są jedynie projektami, ale być może znajdą się one kiedyś na sklepowych półkach.