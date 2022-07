Crash Bandicoot 4 i dwie inne gry w lipcu w PlayStation Plus Essential￼￼

Firma Sony przedstawiła lipcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus Essentual. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas, The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan oraz Arcadegeddon. Gry do biblioteki będzie można dodać od 5 lipca do 1 sierpnia 2022 roku.

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas

Najwyższy Czas to kontynuacja serii przygód zwariowanego Crasha Bandicoota, który będzie musiał ponownie stawić czoła Neo Cortexowi, Doktorowi N. Tropy i Uka Uka. Tym razem złoczyńcy zagrażają nie jednemu, a wielu światom poprzez dostęp do międzywymiarowych wyrw. Crash oraz Coco będą musieli stawić im czoła, podróżując w czasie i przestrzeni w poszukiwaniu tajemniczych kwantowych masek, dzięki którym uratują wszystkie światy.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan

Man of Medan to pierwsza część antologii The Dark Pictures przygotowanej przez twórców Until Dawn. W grze śledzimy losy czwórki płetwonurków, którzy wybrali się na wyprawę w celu zbadania zatopionego samolotu z okresu II Wojny Światowej. Badaczom zagrażają nadchodzący sztorm oraz przybycie tajemniczego statku, a w trakcie badań wraku samolotu zaczynają się dziać dziwne rzeczy…

Arcadegeddon

Gilly, właściciel lokalnego salonu gier, próbuje uratować swój biznes przed bezduszną korporacją Fun Fun Co. przy pomocy nowej gry – Arcadegeddon. Niestety, korporacja dowiaduje się o planie Gilly’ego i przeprowadza cyberatak, wprowadzając do niej wirusa. Tylko od graczy będzie zależeć czy salon gier przetrwa. Arcadegeddonto gra kooperacyjna dla maksymalnie czterech osób, w której gracze będą mierzyć się z wieloma wrogami w różnorodnych biomach, rywalizować w mini grach i zdobywać ciekawe przedmioty w poukrywanych skrzyniach.