CES 2020: Arlo Pro 3 Floodlight Camera z supermocną lampą

Najnowszy system bezpieczeństwa od Arlo właśnie stał się bardziej kompleksowy. Dołączyła do niego kamerka Floodlight Camera, która otrzymała superjasną lampę LED i możliwość pracy bez podłączania do domowej instalacji elektrycznej.

Pod względem specyfikacji urządzenie przypomina pozostałe kamerki Arlo Pro 3 – nagrywa ona wideo w jakości 2K HDR, ma pole widzenia 160 stopni, kolorową noktowizję, wbudowany alarm i dwukierunkowe przesyłanie audio. Od mniejszych jednostek odróżnia ją jednak duży reflektor LED, który rozświetla się w momencie, gdy wykryje ona ruch. Gdy podłączymy ją do instalacji elektrycznej, lampa ma maksymalną jasność 3 000 lumenów, ale może ona pracować także w trybie bezprzewodowym, w którym świeci z mocą 2 000 lumenów. Według Arlo jedno ładowanie kamery starcza na sześć miesięcy ciągłej pracy.

Floodlight Camera otrzymała system czujników, który dopasowuje jasność lampy do oświetlenia otoczenia. Maksymalny poziom jasności LED-ów można ustawić w aplikacji, podobnie jak tryb pracy; kamerka może emitować stałe, przerywane lub pulsujące światło. Jej obudowa jest odporna na niekorzystne warunki pogodowe. Arlo Pro 3 Floodlight Camera trafi do sklepów na wiosnę w cenie 250 USD (ok. 950 PLN); wraz z urządzeniem otrzymamy trzymiesięczną subskrypcję próbną usługi Arlo Smart, która pozwala tworzyć personalizowane alerty bezpieczeństwa i przechowywać nagrania w chmurze.