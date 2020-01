CES 2020: Qualcomm prezentuje system Snapdragon Ride

Gdzie leży przyszłość motoryzacji? Coraz więcej producentów twierdzi, że w autonomicznej jeździe i w chmurze – rozwój 5G umożliwi sprawną komunikację między pojazdami, eliminując tym samym czynnik ludzki. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu ma być system od Qualcomma.

Snapdragon Ride to system autonomicznej jazdy dla pojazdów przyszłości. Składa się on z kilku współpracujących ze sobą podzespołów, odpowiedzialnych za analizę danych z czujników samochodu i samodzielne wykonywanie manewrów. Ma on być odpowiedni dla aut o poziomie autonomiczności od 1 (proste systemy automatyzacji, powszechnie obecne w dostępnych na rynku modelach) aż do 5 (jazda w pełni samodzielna).

Jego funkcje będą zależały od zaawansowania systemu autonomicznego prowadzenia: w tych najprostszych zasili systemy automatycznego hamowania czy rozpoznawania znaków drogowych, ale będzie zdolny także do jazdy w każdym otoczeniu. Producent przewiduje, że pierwsze pojazdy wykorzystujące Snapdragona Ride pojawią się na rynku w 2023 roku.

Obok rozwoju systemu autonomicznej jazdy, Qualcomm ma także ambicje stworzenia motoryzacyjnej chmury. Platforma Car-to-Cloud będzie służyła do przesyłania oprogramowania bezpośrednio do systemów infotainment za pomocą 5G i 4G. Ułatwi to producentom aktualizacje ważnych funkcji i systemów (na przykład dodawanie map do nawigacji) bez konieczności informowania kierowców o pobraniu nowej wersji programu. Skorzystają z niej również właściciele pojazdów, którzy będą mogli spersonalizować interakcje ze swoim samochodem. Na razie nie znamy daty startu programu.