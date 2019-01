CES 2019: Nissan Leaf e+ z dłuższym zasięgiem

Nissan Leaf to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych na świecie. Po liftingu wydawało się, że jego jedyną wadą był niezbyt imponujący zasięg. Ogłoszony właśnie Leaf e+ ma poprawić to niedociągnięcie.

Pierwsza generacja Nissana Leaf mogła przejechać maksymalnie 241 km na pełnym naładowaniu baterii. Leaf e+ wydłuża zasięg do 363 km, co pozwala samochodowi rywalizować pod tym względem z konkurentami pokroju Tesli Model 3. Oprócz pojemniejszego akumulatora auto otrzymało nowy silnik o mocy 150 kW (czyli odpowiadającej 200 KM) oraz momencie obrotowym 340 nm, umożliwiający sprawniejszy start i większą dynamikę jazdy podczas wykonywania manewrów. Zmieniony został również ekran systemu multimedialnego – teraz ma on przekątną 8 cali i podczas wyświetlania wskazówek nawigacyjnych synchronizuje się ze smartfonem. Auto otrzyma system półautonomicznej jazdy Nissan ProPilot Assist i ulepszony system E-Pedal pozwalający na przyspieszanie i hamowanie za pomocą pedału gazu.

Samochód będzie miał premierę w Japonii w tym miesiącu. Ceny Leaf e+ zaczynały się będą od 4 162 320 JPY (ok. 144 000 PLN), ale w Europie raczej nie mamy co liczyć na podobne wartości. Zgodnie z przewidywaniami producenta auto trafi do Europy w połowie 2019 roku w cenie minimum 45 500 EUR (ok. 195 900 PLN). Nissan Leaf e+ będzie dostępny w trzech wariantach wyposażenia.