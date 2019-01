CES 2019: GAEMS Guardian Pro XP – przenośny ekosystem dla konsol

Miłośnicy konsolowego grania, którzy zazdrościli pecetowcom możliwości grania w podróży, mogą teraz zrealizować swoje marzenia. Firma GAEMS zaprezentowała właśnie obudowę Guardian, która ma w sobie wszystko, czego potrzeba do gry na konsoli.

Z zewnątrz GAEMS Guardian Pro XP przypomina dużą, plastikowo-metalową walizkę, ale po jej otwarciu uwagę zwraca wzmacniana komora przeznaczona do transportowania konsoli i pada. Urządzenie jest kompatybilne z najnowszymi generacjami PS4 (w tym Slim i Pro) i Xboksa One (S i X); posiada ono komplet połączeń niezbędnych do swobodnego grania i strumieniowania rozgrywki. Obraz wyświetlany jest na 24-calowym ekranie 4K IPS o częstotliwości odświeżania 60 Hz, a dźwięk odtwarzany przez głośniki stereo o mocy 9 W ze wzmacniaczem 12 W. Do obudowy można podłączyć także dowolne słuchawki, mikrofon i kamerkę internetową, a także laptopa, na przykład do nagrywania rozgrywki i korzystania z czatu na Twitchu.

GAEMS Guardian Pro XP wywodzi się z linii urządzeń dedykowanych żołnierzom, którzy pragnęli zabrać swoje konsole na długie misje, ale ten model zaprojektowany jest przede wszystkim z myślą o często podróżujących streamerach. Dokładna cena systemu nie jest znana, ale najprawdopodobniej będzie on droższy niż słabszy pod względem specyfikacji produkt GAEMS, Sentinel – ten kosztuje 350 USD (ok. 1 320 PLN). Na jego oficjalną premierę przyjdzie nam poczekać najwcześniej do wiosny bieżącego roku.