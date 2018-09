Światowej sławy wirtuozi fortepianu Bel Suono po raz pierwszy w Polsce!

Takiego wydarzenia w Polsce jeszcze nie było! Trzech geniuszy fortepianu z niesamowitą wirtuozerią przedstawi w oryginalny sposób po raz pierwszy w Polsce możliwości klasycznego instrumentu! Interpretacje utworów Vivaldiego, Beethovena, Bizeta czy Brahmsa wybrzmią niezwykle awangardowo, a dobrze znane popowe hity zaskoczą oryginalną interpretacją! Niezwykły koncert tria Bel Suono odbędzie się 15 lutego 2019 roku w ICE Kraków.

Bel Suono to mieszanka klasyki, rocka, popu i najbardziej znanych filmowych utworów w wykonaniu trzech młodych, przystojnych i świetnie wykształconych pianistów – absolwentów Moskiewskiego Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego. Pianiści potrafią urzec każdą publiczność, która nigdy nie nudzi się na ich koncertach. Artyści obrali sobie za cel przełamanie stereotypowego myślenia większości osób na temat muzyki klasycznej, wprowadzając do niej radość i energię. I takie też są ich koncerty: pełne pasji, oryginalnych połączeń różnych stylów muzycznych i humoru. Pianiści są nie tylko znakomitymi wirtuozami, ale także doskonałymi improwizatorami i kompozytorami. Bonusem ubarwiającym ich koncerty są anegdoty i zabawne historyjki, które opowiadają w mistrzowski sposób. Muzyka prezentowana przez Bel Suono działa wręcz hipnotycznie! Nic dziwnego, bo to wręcz wybuchowy koktajl z udziałem np. „Bolero” Ravela, jednej z pór roku Antonio Vivaldiego, ścieżki dźwiękowej do „Game of Thrones” i tańcem węgierskim Brahmsa. Nierealne połączenie? Nie w przypadku Bel Suono! Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że trio występuje na scenie z towarzyszeniem sekcji rytmicznej i orkiestry smyczkowej.

Bel Suono z włoskiego oznacza dokładnie „ładny dźwięk”. Pianiści Vasilij Opalev, Kirill Gushin i Maxim Tarasov założyli swój zespół w 2011 roku. Najmłodszy z nich – 26-letni Vasilyi, oprócz słynnego moskiewskiego konserwatorium Czajkowskiego, ukończył także Szkołę Roberta Shumana w Dusseldorfie i należy do światowej klasy pianistów. Na swoim koncie ma wiele wygranych konkursów o międzynarodowej renomie, m.in. w Moskwie, Paryżu czy włoskim Pesaro. Nagrywał płyty i koncertował z gwiazdami muzyki klasycznej, takimi jak, Jacques Rouvier, Megami Masaki, Giacomo Battarino, Paolo Giacometti, Eugen Indijic, Lee Kum Sing i Sonnie Shih. 32-letni Kirill i o rok młodszy Maxim także podróżowali po świecie i koncertowali z uznanymi muzykami.

Trio z powodzeniem występuje na całym świecie, m.in. w Rosji, Izraelu, Monako, Austrii, Bułgarii czy Szwajcarii. Teraz po raz pierwszy przyjedzie do Polski. Jeśli ktoś widział i słyszał takich muzyków, jak Stjepan Hauser i Luka Sulić z 2Cellos, skrzypek David Garret czy pianista Peter Bence, to koniecznie musi też wziąć udział w koncercie Bel Suono! To elektryzujące trio jak nikt potrafi zrobić naprawdę dobry show, wprawić publiczność w świetny nastrój, która tańczy, klaszcze i podśpiewuje w rytmie muzyki i światła. Wszystko razem tworzy muzyczny spektakl na najwyższym poziomie!

– Pianiści z Bel Suono choć są klasycznie wykształceni, w czasie koncertów grają niemal każdy rodzaj muzyki. Z powodzeniem ją łączą, dodając swoją młodzieńczą pasję i niesamowitą energię. Ich koncerty przypominają występy największych gwiazd rocka czy popu, a publiczność bawi się wyśmienicie. Muzycy wydali już cztery płyty i nie bez powodu nazywani są „trójką piano-geniuszy z Rosji”! A jeśli ktoś posiada od dawna nieużywany fortepian w swoim domu, to po koncercie z pewnością go odkurzy! – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która będzie organizowała koncert tria fortepianowego Bel Suono.

Pierwszy koncert Bel Suono w naszym kraju odbędzie się 15 lutego 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Zakup biletu może być świetną niespodzianką dla bliskiej osoby na przypadające dzień wcześniej walentynki. Sprzedaż wejściówek rozpocznie się 13 września o godzinie 10:00. Kupić je będzie można poprzez bilety.imprezyprestige.com oraz eBilet.pl, a także w salonach Empik w całym kraju.