CES 2022: nowości od Lenovo

Wczoraj na naszych łamach zaprezentowaliśmy ThinkBooka Plus 3 generacji od Lenovo – unikatowy laptop z ultraszerokim ekranem i dodatkowym wyświetlaczem. To nie jedyna nowość marki, jaka pojawiła się na targach CES. Wśród nich znalazło się sporo ciekawych i praktycznych urządzeń do domu i biura.

Gama ThinkPad X1

Dużo nowych funkcji pojawiło się w linii laptopów ThinkPad X1, przeznaczonej do profesjonalnej pracy zdalnej i hybrydowej. W tym roku, Lenovo zaprezentowało nam modele X1 Carbon 10 generacji, X1 Yoga 7 generacji oraz X1 Nano 2 generacji. W najwyższych wariantach, urządzenia otrzymają ekrany OLED, kamerki FHD z dużymi matrycami 1,4 µm, poczwórny układ mikrofonów i wsparcie dla Dolby Voice, dzięki którym wideokonferencje będą zrozumiałe i produktywne. Kamery mogą być opcjonalnie wyposażone w technologię Computer Vision, wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji do inteligentnego wybudzania i odblokowywania komputera.

Na pokładzie znajdą się procesory Intel Core 12 generacji z serii P, które zadbają o wydajność, jak również szybsza pamięć LPDDR5 i opcje pamięci masowej PCIe Gen 4. Urządzenia będą działały na Windowsie 11 Pro, a co najważniejsze, otrzymały one certyfikację Intel Evo. Do dyspozycji dostaniemy Wi-fi 6E, a w niektórych modelach także 4G/5G, zaś ThinkShield Firmware Resiliency 2.0 zabezpieczy nasze ruchy w sieci i nie tylko.

Yoga 9i

Linia Lenovo Yoga to przede wszystkim większa wygoda korzystania. Tutaj znajdziemy trzy modele – flagową Yogę 9i, ultraprzenośną Yogę 7i oraz Yogę 6, wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu. Yoga 9i otrzymała 14-calowy wyświetlacz OLED o maksymalnej rozdzielczości 4K i proporcjach 16:10, a do tego certyfikację VESA DisplayHDR 500 True Black i TÜV Low Blue Light. Wewnątrz urządzenia, znajdziemy procesor Intel Core i7-1260P, zwiększający wydajność i dbający o długi czas pracy na baterii. Do dyspozycji otrzymamy tryb wydajności Smart Power; aby go uruchomić, wystarczy poszukać ikony wydajności. Podczas wideokonferencji przyda się funkcja Background Blur, rozmywająca tło, zaś większy touchpad zapewni lepszą precyzję pracy.

Yoga 7i 14″

Yoga 7i 2-w-1 oferowana jest w dwóch rozmiarach, 14 i 16 cali. Niezależnie od wybranej wersji, znajdziemy w nich procesor Intel Core i7 12 generacji, ekrany dotykowe o wysokiej dokładności odwzorowywania barw i akumulatory, zoptymalizowane do wielogodzinnej, kreatywnej pracy. Model 14 cali otrzymał wyświetlacz OLED o rozdzielczości do 2,8K ze 100% pokryciem palety kolorów DCI-P3, zaś 16-calowy – panel LCD o rozdzielczości do 2,5K i ze 100-procentowym odwzorowaniem kolorów palety sRGB. Komputery mają certyfikację TÜV Low Blue Light, gwarantującą niską emisję światła niebieskiego.

Yoga 6

Obudowa Yogi 6 została wykonana z aluminium pochodzącego z recyklingu, zaś opcjonalna pokrywa ekranu – w 50% z odzyskanych tworzyw sztucznych. Urządzenie nie zawiera rtęci, arsenu ani bromowanych środków zmniejszających palność, a prawie 25% ogniw jego baterii, wykorzystuje recyklingowany plastik. Komputer wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 7 5700U z kartą Radeon, Windows 11 oraz wsparcie dla szybkiego ładowania Rapid Charge Boost. Yoga 6 posiada także 13-calowy ekran dotykowy Full HD o proporcjach 16:10, zapewniający wyraźny obraz, wraz z obsługą Dolby Vision.

ThinkBook 13x 2. generacji

Linia ThinkBook również doczekała się odświeżenia. ThinkBook 13x 2. generacji otrzymał jasny, 13,3-calowy ekran o proporcjach 16:10, z certyfikatem EyeSafe, z opcjonalnym sterowaniem dotykowym. Wewnątrz znajduje się procesor Intel Core 12 generacji z serii U oraz duża bateria 56 Wh, którą można ładować także za pomocą bezprzewodowej maty ładującej. 4 generacja ThinkBooków 14 i 16 to natomiast ekrany o proporcjach 16:10, możliwość wyboru modelu z kartą graficzną RTX oraz większe, dokładniejsze touchpady ze szklaną powierzchnią. Czujnik oświetlenia automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza w zależności od panujących dookoła warunków oświetleniowych.

Legion 5i Pro

Dla graczy, Lenovo przygotowało kilka urządzeń z serii Lenovo Legion. Znajdziemy tutaj 16-calowe laptopy Lenovo Legion 5i Pro i Lenovo Legion 5 Pro oraz 15-calowe laptopy Lenovo Legion 5i i Lenovo Legion 5. Wersje „i” różnią się wykorzystanym procesorem – są to układy Intela, zaś w pozostałych modelach zastosowano czipy AMD. Niezależnie od tego, który model wybierzemy, w serii Lenovo Legion 5 Pro, czekają na nas ekrany z maksymalną częstotliwością odświeżania 240 Hz ze wsparciem dla V-Sync, procesory Intel Core do modelu i7-12700H lub AMD Ryzen 9-6900HX oraz karty graficzne GeForce RTX 3070 Ti. Dostosowany do e-sportu system chłodzenia, obejmuje ulepszony system wentylatorów, większy obszar wylotu powietrza i układ pięciu ciepłowodów, które skutecznie odprowadzają gorące powietrze.

Linia Lenovo Legion 5, oferuje nam ekrany IPS o odświeżaniu do 165 Hz i 100-procentowym pokryciem gamy kolorów sRGB przy 300 nitach jasności. W najwyższej wersji, do dyspozycji otrzymamy procesory Core i7-12700H lub AMD Ryzen 9 6900HX, jak również karty graficzne GeForce RTX 3070 Ti. Urządzenia zostały wyposażone w ulepszony, cichszy system chłodzenia oraz obsługę technologii Nahimic Audio, która zapewnia profesjonalne dostrajanie dźwięku i efekty dźwiękowe w grach. Mimo udoskonaleń, komputer stał się smuklejszy od poprzedniej generacji, co ułatwi gaming w podróży.

ThinkCentre M90a Pro 3. generacji

Oprócz rozwiązań mobilnych, na CES 2022 pojawiły się także stacjonarne propozycje od Lenovo. ThinkCentre M90a Pro 3. generacji to biznesowy komputer all-in-one klasy premium. Wyposażony w procesory Intel Core 12 generacji (do i9 włącznie), ma on 23,8-calowy wyświetlacz QHD, do 64 GB pamięci RAM DDR5 oraz wiele opcji pamięci masowej i portów. Urządzenie otrzymało również wyjścia HMDI 2.0 i DisplayPort, umożliwiające podłączenie drugiego wyświetlacza. Na dodatek, ThinkCentre M90a Pro 3 jest gotów do telekonferencji: podczas każdego spotkania online, przydadzą nam się mikrofony wykorzystujące technologię tłumienia szumów z udziałem AI i cztery głośniki opracowane przez firmę Harman.

ThinkCentre neo 70t

Seria ThinkCentre neo to kolejne rozwiązania dla firm, zawierające zarówno klasyczne komputery, jak i model all-in-one. ThinkCentre neo 70t jest przeznaczony dla twórców: posiada do 128 GB pamięci RAM DDR5, grafikę Nvidia do RTX 3060 Ti włącznie, certyfikację Nvidia Studio i maksymalnie 2 TB HDD/1 TB SSD. Funkcja Smart Storage umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych, do których możemy mieć dostęp z wielu urządzeń. ThinkCentre neo 50s stawia na oszczędność miejsca i niskie zużycie energii – ten malutki pecet działa na procesorze Intel Core 12 generacji z systemem Intelligent Cooling Engine 5.0.

ThinkCentre neo 30a 24

ThinkCentre neo 30a 24 to natomiast komputer stacjonarny typu all-in-one, wyposażony w 23,8-calowy wyświetlacz FHD o proporcjach 16:9, system audio od Harman i wysuwaną kamerkę internetową. Został on wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie AI Meeting Manager, które oferuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym, transkrypcję głosu na tekst, napisy oraz edytor notatek ze spotkania, jak również wsparcie dla Alexy.

Poza komputerami, Lenovo zaprezentowało także kilka monitorów i innych akcesoriów peryferyjnych. ThinkVision P27h-30 i P27q-30 to 27-calowe monitory QHD, oferujące pokrycie palet kolorów 95% DCI-P3 i 99% sRGB, w pełni regulowane stojaki oraz technologię niskiej emisji światła niebieskiego. Do pracy i nauki zdalnej, idealne okażą się designerskie monitory z serii Q – Q27h, Q27q i Q24i, zapewniające oszczędność miejsca na biurku i pełną ergonomię ustawiania. Gracze docenią natomiast gamingowe ekrany Lenovo Legion Y25-30, Lenovo G27qe-20 i Lenovo G24qe-20, z wysokimi częstotliwościami odświeżania i superniskim czasem reakcji.