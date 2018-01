Potrzebuję nowoczesnego i dobrego telewizora. Jakieś propozycje?

Cóż, nie piszesz nic o wystroju swojego domu, a od tego również zależy jaki model będzie odpowiedni. Nic nie szkodzi – telewizory, które rewelacyjnie pasują do każdego pomieszczenia, ma w swojej ofercie Samsung.

Chodzi o tegoroczną linię inteligentnych modeli QLED TV. Do wyboru masz urządzenia z ekranami płaskimi lub zakrzywionymi. Gdy zależy ci na możliwości bezkresnego zagłębienia się w świat filmu, którą zapewnia lekko zakrzywiony telewizor, zwróć uwagę na modele Q8C i Q7C. Jeśli do wystroju twojego gniazdka lepiej pasuje płaski ekran, wybierz równie efektowne Q9F lub Q7F. Wszystkie telewizory QLED TV są supercienkie i zachwycają nowoczesnością designu – elegancki, bezramkowy ekran, idealnie wpasuje się zarówno w minimalistyczne pomieszczenia w sterylnych kolorach bieli i szarości, jak i ciepłe wnętrza pełne drewna i pluszu. Dzięki zastosowaniu technologii One Connect, telewizor wygląda, jakby nie był podłączony do żadnych kabli, oszczędzisz sobie zatem nieestetycznej plątaniny. Modele z serii QLED TV wyróżniają się inteligentnym systemem podświetlenia: automatycznie dostosowują natężenie i temperaturę ekranu do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu. Dzięki temu zawsze będziesz mógł cieszyć się szczegółowym i idealnie ostrym obrazem bez denerwujących odblasków. Odwzorowanie kolorów to kolejny mocny punkt QLED TV. Technologia dopasowania barw do jasności ekranu sprawia, że pozostają one ekspresyjne i żywe w każdych warunkach. Ponadto telewizory oferują świetny kontrast, dynamicznie dostosowujący się do obrazu na ekranie. Niezależnie działające strefy podświetlenia „podkręcą” jasne punkty na ekranie i przyciemnią te czarne. Warto wspomnieć również o użytkowych funkcjach QLED TV – oprócz programów TV możesz obejrzeć na nich zawartość z serwisów VoD lub skorzystać z dołączonej do telewizora promocyjnej usługi Elite Smart Pack, zapewniającej wielomiesięczny dostęp do najciekawszych filmów i seriali.