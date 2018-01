CES 2018: nowości od Asusa

Jak na światowego gracza przystało, Asus zaprezentował szereg nowości przeznaczonych dla różnych odbiorców. Oprócz sprzętu i akcesoriów spod znaku Republic of Gamers i nowoczesnych komputerów all-in-one producent przedstawił również garść niecodziennych rozwiązań takich, jak nowego konkurenta Raspberry Pi czy… system łączenia trzech monitorów w jeden.

Przebojem stoiska Asusa jest nowy gamingowy laptop opracowany we współpracy z profesjonalną drużyną e-sportową SK Telecom T1. Dzięki potężnej specyfikacji (procesor Intel Core i7 i karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060)na ROG Strix SKT T1 Hero Edition można będzie zagrać we wszystkie wymagające tytuły, chociaż jego wydajność dostrojona jest przede wszystkim pod właściwości gier MOBA – w tym ogrywanego przez SKT T1 League of Legends. Laptop obrandowany jest logiem drużyny i specjalną grafiką. Oprócz tego do serii Republic of Gamers dołączył szereg akcesoriów. Tym razem oprócz standardowych myszek i klawiatur Asus przedstawił ROG Bezel-free Kit – zestaw specjalnych soczewek, które służą do połączenia obrazu z trzech monitorów w jeden. Wszystkie nowe produkty ROG będą dostępne na rynku w pierwszej połowie 2018 roku.

Asus zaprezentował też ciekawe propozycje skierowane do innych użytkowników. Podczas targów producent pokazał dwa modele komputerów all-in-one: Vivo AiO V272 i AiO V222. Niestety, oprócz wizualizacji nie podał żadnych szczegółów dotyczących sprzętu: wiemy, że modele mają mieć ekrany o przekątnej odpowiednio 27 i 22 cali. Ponadto światło dzienne ujrzał Tinker Board S: „dopakowany” konkurent komputera Raspberry Pi wyposażony w 2 GB RAM, 16 GB pamięci i procesor Rockchip Quad-Core RK3288.