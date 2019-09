IFA 2019: nowości od Garmina

Miłośnicy sportu mogą już zacierać ręce – Garmin zaprezentował właśnie najnowszą kolekcję sportowych smartwatchy. Znajdą się wśród nich atrakcyjne propozycje dla osób ćwiczących na siłowni i dla fanów treningów terenowych.

Venu to nowy flagowiec Garmina, pierwszy wyposażony w ekran AMOLED. Kolorowy ekran umożliwił wprowadzenie wielu nowych funkcji, na przykład animowanych sesji treningowych – podczas nich wirtualny trener pokazuje użytkownikowi, w jaki sposób wykonywać konkretne ćwiczenia. Do naszej dyspozycji oddano także specjalny tryb dla osób trenujących jogę, zawierający narzędzia do monitorowania oddechu i poziomów stresu, a także czujnik nawodnienia, kalendarzyk menstruacyjny i tracker snu. Smartwatch może wyświetlać notyfikacje ze sparowanego smartfona i obsługiwać muzykę ze Spotify, Deezera i Amazon Music. W trybie smartwatcha bateria wystarczy na około 5 dni, a w trybie GPS – 6 godzin. Podstawowa wersja Garmin Venu będzie kosztowała 350 EUR (ok. 1 520 PLN).

Poza nowym smartwatchem poznaliśmy także nowe modele z serii Vivoactive: Vivoactive 4 i 4S. To zegarki wyposażone w ten sam typ wyświetlacza, co poprzednie modele – mniej kolorowy, ale wygodny w ostrym świetle słonecznym. Otrzymają one pełen katalog treningów i pomiarów. Urządzenia z serii Vivomove trzeciej generacji to natomiast klasyczne hybrydowe zegarki. Będą one dostępne w trzech wariantach – Vivomove Luxe, Vivomove Style i Vivomove 3.