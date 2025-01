CANVAS Hi-Fi – nowa marka w dystrybucji Audio Klanu

Do portfolio Audio Klanu – polskiego dystrybutora sprzętu audio-wideo takich producentów, jak m.in. Bowers & Wilkins, ELAC, Loewe czy XGIMI – dołączyła właśnie duńska marka CANVAS Hi-Fi. Wraz z nią w ofercie pojawia się wyjątkowy i innowacyjny głośnik-soundbar CANVAS Bar, który na nowo definiuje jakość hi-fi w kompaktowych, domowych systemach audio.

CANVAS Hi-Fi założyli Laust Nielsen i Kim Nepper Rasmussen. Związani z branżą audio od najmłodszych lat, doskonale znali jej największe problemy i wyzwania. A wśród nich konieczność znajdowania kompromisów między kompaktową formą sprzętu a pełnowymiarowym, wolnym od zniekształceń brzmieniem. Efektem ich pracy jest CANVAS Bar – rewolucyjny soundbar, który łączy imponującą głębię dźwięku z rozbudowaną funkcjonalnością i przemyślanym, praktycznym designem pozwalającym gładko zintegrować go z większością dostępnych na rynku telewizorów.

Technologicznie CANVAS Bar to innowacyjna, starannie przemyślana konstrukcja. Za jego brzmienie odpowiadają trzy pary ułożonych symetrycznie przetworników:

Dwa mid-woofery ze 165-milimetrową membraną z papieru, osadzone w odlewanych z aluminium koszach.

Dwie membrany bierne o długim skoku.

Dwa 29-milimetrowe tweetery z jedwabnymi kopułkami i autorskimi falowodami opracowanymi przez CANVAS Hi-Fi.

W urządzeniu zastosowano także zwrotnice opracowane w systemie Klippel, przetwornik cyfrowo-analogowy Burr-Brown oraz wydajny wzmacniacz klasy hi-fi o mocy 250 W i ciśnieniu akustycznym wyższym niż w standardowych jednostkach o mocy do 1 000 W.

Całość zamknięto w smukłej obudowie wzmocnionej z zastosowaniem technologii BridgeBrace.

Technologia BACCH 3D

Żeby wydobyć pełnię potencjału tej konstrukcji, zespół CANVAS Hi-Fi potrzebował prawdziwie rewolucyjnego rozwiązania:

Wiedzieliśmy, że CANVAS będzie znacznie lepszy od standardowych soundbarów. Ale czy będzie aż tak dobry, jak profesjonalne systemy hi-fi tworzone z myślą o krytycznym, uważnym odsłuchu? Nawet my mieliśmy wątpliwości. Jednak w czasie prac znaleźliśmy przełomowe rozwiązania, które pomogły nam przezwyciężyć ograniczenia.

Właśnie takim przełomowym rozwiązaniem jest technologia BACCH 3D, czyli Band-Assembled Crosstalk Cancellation Hierarchy, którą opracował profesor Edgar Choueiri z Uniwersytetu Princeton. Skutecznie eliminuje ona przesłuchy, czyli zniekształcenia powodujące, że prawe ucho z opóźnieniem odbiera sygnał, który już wcześniej dotarł do lewego. I vice versa.

Dzięki temu CANVAS Bar zapewnia naturalny odbiór dźwięku, dokładnie taki, jak udaje się osiągnąć przy właściwym ustawieniu zestawu stereo. I to pomimo swojej wciąż kompaktowej formy. Mało tego BACCH 3D w żaden sposób nie koloryzuje brzmienia. Po prostu eliminuje zniekształcenia, co sprawia, że CANVAS – w odróżnieniu od wielu soundbarów – rewelacyjnie sprawdza się podczas słuchania muzyki.

Korekta akustyki pomieszczenia

Jedna z głównych zasad prawidłowego ustawiania głośników w pokoju mówi, że nie powinny one stać zbyt blisko ściany. Taka pozycja może bowiem skutkować nadmiernym wzbudzeniem basu i deformacją brzmienia. Tymczasem CANVAS Bar jest przeznaczony właśnie do montażu na ścianie lub ustawienia na podłodze. Jak zatem udało się rozwiązać ten problem? Tu z pomocą przychodzi zaawansowana korekta akustyki pomieszczenia. Funkcja jest dostępna z poziomu smartfona i pozwala w kilku ruchach wyrównać odpowiedź częstotliwościową najniższego zakresu pasma.

Rozbudowana łączność

CANVAS Bar oferuje również wszechstronną łączność. Od obsługi Apple AirPlay 2 i Google Cast, które pozwalają łatwo zintegrować go z domowym systemem multiroom, po praktyczne złącza cyfrowe i analogowe, w tym m.in. HDMI eARC. Dodatkowym atutem niewątpliwie jest łatwy dostęp do serwisów streamingowych, jak Roon, Spotify czy Tidal.

Wyjątkowy design

I to naprawdę wyjątkowy. Bo – po pierwsze – do CANVAS Bara można dobrać jedną z wielu różnorodnych maskownic. Wśród nich są modele wykończone artystycznymi tkaninami według projektów takich twórców, jak Christian Zuzunaga czy Anne Fabricius Møller. Równie ciekawie prezentują się maskownice wykończone drewnem – np. w kolorze mahoniu czy jasnej dębiny – które wytwarzają lokalni duńscy rzemieślnicy. Co istotne – maskownice są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala dopasować CANVAS Bar do telewizorów o przekątnych od 55 do 85 cali. W ofercie są także osłony z opcjonalnym wycięciem dedykowane telewizorom Loewe wyposażonym w Loewe Eye.

A po drugie CANVAS Bar to konstrukcja przemyślana w taki sposób, by jak najlepiej integrować się z domową przestrzenią. Pomagają w tym stojak i uchwyt, dzięki którym urządzenie można postawić na podłodze lub zamontować na ścianie. Do wyboru jest również opcjonalny Universal TV Mount, który pozwala zintegrować CANVAS Bar z telewizorem w taki sposób, że oba urządzenia tworzą jedną płaszczyznę.

Te wszystkie rozwiązania opracowano właśnie po to, aby CANVAS Bar wprowadzał nie tylko harmonię brzmienia, ale także designu – zgodnie ze skandynawską koncepcją hygge.

CANVAS Bar to kompletne rozwiązanie hi-fi, które gwarantuje niezapomniane wrażenia dźwiękowe nawet w niewielkich pomieszczeniach. Tak w kinie domowym, jak i podczas słuchania muzyki. Urządzenie będzie dostępne już w lutym tego roku.