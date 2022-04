Columbia prezentuje kolekcję Kith For Columbia￼

Jeśli w tę wiosnę i lato czekają cię outdoorowe przygody, potrzebujesz odpowiedniego ekwipunku. Odzież z najnowszej kolekcji Kith for Columbia to idealna propozycja na krótsze i dłuższe wyprawy – dzięki atrakcyjnym kolorom i funkcjonalnym materiałom, będziesz chciał zabrać ją ze sobą wszędzie.

Kith for Columbia powstało we współpracy z lifestyle’ową marką Kith. Inspiracją do jej stworzenia była wiosna na pustyni Sonora, leżącej na granicy pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Obok wszechobecnych kaktusów, pojawia się na niej mnóstwo gatunków roślin w najróżniejszych odcieniach żółci, czerwieni, fioletu i różu. W oparciu o tę paletę barw, powstała kolekcja 45 ubrań, w skład której wchodzą kurtki na wiosnę, rozpinane bluzy, kamizelki, długie i krótkie spodnie oraz czapki, które ochronią nas przed słońcem nie tylko na pustyni.

Jak wszystkie kolekcje Columbii, również ta została stworzona z wykorzystaniem funkcjonalnych tkanin. Technologia Omni-Freeze ZERO, umożliwia aktywowanie chłodzenia, gdy użytkownik się spoci, zaś Omni-Wick – skuteczne odprowadzanie potu, szczególnie istotne podczas uprawiania sportów. Miłośników wypraw w słoneczne dni, ucieszy natomiast filtr Omni-Shade UPF 50, blokujący szkodliwe promieniowanie słoneczne przed dostępem do skóry.

Kolekcja Kith for Columbia jest od dzisiaj dostępna w sklepach Kith, jak również na stronie internetowej EU.Kith.com.