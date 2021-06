Blue Origin zabierze pierwszego klienta w kosmos

Era komercyjnych lotów w kosmos realizowanych przez prywatne firmy zbliża się wielkimi krokami. Blue Origin Jeffa Bezosa właśnie zakończyło sprzedaż pierwszego biletu na pokład kapsuły New Shepard – ostatecznie został on wylicytowany za prawdziwie kosmiczną kwotę.

Aukcja była transmitowana w sieci, a jej uczestnicy głosowali poprzez pełnomocników. Początkowo bilet został wyceniony na około 4,8 mln dolarów (ok. 17,8 mln PLN), a jego wartość rosła powoli i statecznie. Przełom nastąpił w momencie, gdy Jeff Bezos potwierdził, że weźmie udział w debiutanckim locie Blue Origin. Kolejne oferty zaczęły lawinowo rosnąć, aż w końcu licytację wygrała osoba, która zaproponowała 28 mln PLN (ponad 104 mln PLN) za możliwość wejścia na pokład kapsuły i odbycia króciutkiej wycieczki w przestrzeń pozaziemską. Blue Origin podaje, że w aukcji wzięło udział prawie 7600 uczestników z 159 krajów na całym świecie, zaś dochód zostanie przekazany na fundację edukacyjną Club for the Future.



Lot zaplanowany jest na 20 lipca 2021 roku. Rakieta z kapsułą pasażerską wystartuje z bazy w zachodnim Teksasie i po około 3-4 minutach wyniesie pasażerów ponad linię Kármána, czyli umowną granicę atmosfery Ziemi. Tam pasażerowie będą mogli spędzić kilka minut w stanie nieważkości, po czym New Shepard zacznie zniżać się ku powierzchni Ziemi, aby delikatnie wylądować na terytorium bazy przy użyciu spadochronów. Cały lot będzie trwał około 10-15 minut – cóż, w przeliczeniu „cena na minutę” to chyba jedna z najdroższych rozrywek świata.