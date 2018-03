Betonowy dom wydrukowany na drukarce 3D

Właściwie wszystko zostało już wydrukowane na drukarkach 3D. Sprzęt medyczny, żywność, zabawki… lista ciągnie się właściwie w nieskończoność. Teraz dołączą do niej również obiekty mieszkaniowe – firma ICON zaprezentowała projekt niewielkiego domu, który został wydrukowany na drukarce 3D w rekordowym czasie.

Dom ma powierzchnię 60 m2 i składa się z trzech pomieszczeń i ganka. Do jego wydrukowania wykorzystana została specjalna drukarka 3D Vulcan, zaprojektowana przez partnera ICON, organizację dobroczynną New Story. Do zbudowania domu wykorzystano beton, a cały proces drukowania odbył się bezpośrednio na placu budowy. Samo stworzenie konstrukcji budynku trwało mniej niż 24 godziny – projektanci twierdzą, że proces budowy może trwać pomiędzy 12 a 24 godzinami w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania struktury. Do gotowego szkieletu można następnie wstawić drzwi i okna oraz podłączyć media. Tak skonstruowany budynek ma dodatkowo jeszcze jedną zaletę – jest bardzo tani. Koszt całej konstrukcji to około 10 000 USD (ok. 34 000 PLN).

Wybudowany prototyp przejdzie następnie szereg testów jakości powietrza wewnątrz budynku i uwalniania się zapachów. Konstruktorzy chcą ocenić, czy w obecnej formie będzie nadawał się on do zamieszkania. Jeśli konstrukcja pomyślnie przejdzie wszystkie testy, technologia zaproponowana przez ICON i New Story zostanie wykorzystana do budowy bezpiecznych domów w miejscach dotkniętych skrajnym ubóstwem lub katastrofami naturalnymi.