Radio Hope County FM rozpoczyna nadawanie – poznaj świat gry Far Cry 5 i wygraj PS4 Pro

Na platformie Spotify debiutuje Hope County FM – niepokorna radiostacja, która przybliża świat gry Far Cry 5, pozwala poczuć klimat Montany i wygrywać atrakcyjne nagrody.

Wszyscy fani serii gier Far Cry mogą rozpocząć swoją przygodę z jej najnowszą, piątą odsłoną już od dzisiaj, choć premiera tego tytułu zaplanowana jest na 27 marca. Wszystko to, dzięki rozpoczęciu nadawania Hope County FM – stacji, której można słuchać za pośrednictwem platformy Spotify. Audycje, które będą publikowane dwa razy w tygodniu, to historie mieszkańców Hope County, opowieści o Montanie, która jest miejscem akcji Far Cry 5 oraz wywiady ze znanymi twórcami polskiego Youtube’a – AdBusterem i Rojsonem, a także specjalistą od sztuki przetrwania – Konstantym Młynarczykiem.

Poszczególne programy będą okraszone dużą dawką energetycznej, amerykańskiej muzyki, która na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom gitarowych i elektronicznych brzmień. Dodatkowo, na specjalnie stworzonej stronie www.hopecountyfm.pl, będzie możliwość zdobycia czterech zestawów PlayStation 4 Pro wraz z grą Far Cry 5, uzupełnionych o unikatowe gadżety oraz egzemplarze wyjątkowej Księgi Josepha Seed’a. Jest to manifest, który przybliży graczom historię głównego antybohatera z najnowszej odsłony serii. Aby wziąć udział w konkursach wystarczy odpowiedzieć na pytania, które będą pojawiać się w trakcie poszczególnych audycji w radiu Hope County FM w serwisie Spotify, a także będą publikowane na stronie radia www.hopecountyfm.pl. Czas na odpowiedź to 72h, po upłynięciu tego terminu, zgłoszenia nie będą już przyjmowane, dlatego warto słuchać Hope County FM regularnie.

Radio będzie nadawało przez cały marzec, począwszy od dziś, a audycje będą pojawiały się cyklicznie w każdy wtorek i piątek aż do 27 marca w formie nowych playlist na platformie Spotify, w ramach kanału Hope County FM. Całość została przygotowana w taki sposób, aby jak najwierniej oddać klimat lokalnej, amerykańskiej rozgłośni oraz gry, w której dużą część stanu opanowała sekta fanatyków, uważających, że nadejście apokalipsy jest nieuniknione. W radiu Hope County FM będzie można usłyszeć wszystkie najważniejsze utwory składające się na gitarowe brzmienia Stanów Zjednoczonych. Sukcesywnie na kanale Hope County FM pojawiać się będzie też muzyka z samej gry Far Cry 5 skomponowana przez Dana Romera. W 2013 r. wyprodukował on singiel “Say Something” wykonywany przez A Great Big World i Christinę Aguilerę, który został nagrodzony Grammy. Ten twórca znany jest również z kompozycji powstałych na potrzeby filmów, w tym produkcji nominowanych do Oscara. Romer komponował muzykę dla takich obrazów jak „Bestie z południowych krain”, „Digging for Fire”, „Finders Keepers” czy „Beasts of No Nation”. Więcej szczegółów na temat radia można znaleźć na stronie www.hopecountyfm.pl. Link do profilu radia: http://spoti.fi/2G5oQsW