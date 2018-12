Zamień dane sprzątania Roomby w mapy do Dooma

Posiadacze robota sprzątającego iRobot Roomba 980 mogą wykorzystać swoje mapy sprzątania w dość nietypowy sposób. Specjalne narzędzie noszące jakże trafną nazwę Doomba pozwoli im przekształcić je w… mapy do oryginalnego Dooma.

Podstawą działania Doomby jest konwerter Noesis, który służy do zmiany plików w jednym formacie do innego. Program pobiera dane graficzne zapisane w mapach sprzątania Roomby i zamienia je w autorskie poziomy. Są one oczywiście grywalne, a w procesie tworzenia użytkownik może wybrać, ilu pojawi się na nich wrogów i jakie bronie będą dostępne do skutecznej likwidacji piekielnych hord. Każdą mapę można dodatkowo wypełnić dowolnymi teksturami z gry. Deweloper Doomby i Noesis, Rich Whitehouse, zapewnia, że narzędzie najlepiej działa z danymi graficznymi wygenerowanymi przez robota Roomba 980, ale można wrzucić do niego także mapy z innych modeli. W tym drugim przypadku mapy mogą jednak okazać się niemożliwe do przejścia.

Doomba jest oczywiście darmowa i wymaga ściągnięcia Noesis. Po otworzeniu programu i włączeniu odpowiedniego pluginu należy wrzucić do programu mapę sprzątania, ustawić kilka parametrów i… gotowe. Konwerter działa także z innymi grami na silniku oryginalnego Dooma. Nie na co dzień otrzymujemy możliwość zamienienia swojego mieszkania w wypełnione demonami jaskinie piekieł, więc dlatego warto sprawdzić to niewielkie narzędzie.