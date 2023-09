Oryginał wymyślony na nowo – elektryczne MINI Cooper

Typowa dla MINI stylistyka elektrycznego MINI Cooper, trzydrzwiowego modelu piątej generacji, podkreśla tradycje marki i jest jednocześnie symbolem w pełni elektrycznej przyszłości. Gokartowe wrażenia z elektrycznej jazdy i wciągające wrażenia użytkownika wynoszą charakter MINI na nowy poziom. Purystyczna stylistyka i napęd elektryczny nowego MINI Cooper są konsekwentnie nastawione na frajdę z jazdy w mieście i podkreślają wyjątkową pozycję MINI w swojej klasie pojazdów.

Żaden inny samochód na świecie nie podkreśla własnej historii i tradycji ewolucyjnym rozwojem, a jednocześnie wciąż na nowo wyznacza nowe standardy techniczne w ciągu ponad 60 lat produkcji. To, co pozostało niezmienne, to zasadnicza idea pojazdu, który oferuje możliwie największe wykorzystanie przestrzeni przy zachowaniu kompaktowych wymiarów zewnętrznych. Nowością jest cyfrowy świat doświadczeń, nowoczesne systemy wspomagające kierowcę oraz napęd elektryczny gwarantujący mobilność bez lokalnej emisji spalin. Piąta generacja jest więc typowym MINI i jednocześnie symbolem w pełni elektrycznej przyszłości marki.

— Dzięki napędowi elektrycznemu i purystycznej stylistyce nowe MINI Cooper idealnie pasuje do miejskiego stylu życia. Piąta generacja MINI Cooper łączy tradycyjne geny MINI z najnowszą, przyszłościową technologią i zapewnia typową dla MINI frajdę z jazdy bez lokalnej emisji spalin — mówi Stefanie Wurst, szefowa MINI.

Minimalistyczne, cyfrowe, wciągające iciepłe wnętrze

Wewnątrz przednia część kabiny nawiązuje do słynnego minimalistycznego designu klasycznych Mini. W pierwszym modelu Mini wynalazca Alec Issigonis w 1959 roku zaprojektował wnętrze z okrągłym zestawem wskaźników pośrodku i charakterystycznym panelem przełączników poniżej. W nowym MINI Cooper te dwa elementy oraz kierownica tworzą maksymalnie purystyczne wnętrze. Redukcja do niezbędnego minimum polega na zastosowaniu mniejszej liczby przemyślanych szlachetnych elementów. Znajdujący się za kierownicą opcjonalny wyświetlacz Head-Up wyświetla wszystkie istotne informacje w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. Dzięki temu deska rozdzielcza po stronie kierowcy nie ma dodatkowego wyświetlacza i otwiera widok do przodu.

Obszerna, wypukła deska rozdzielcza ma po raz pierwszy tekstylne obicie. Ciepłe, przyjemne materiały tworzą nową, przytulną atmosferę we wnętrzu MINI Cooper. Specjalnie opracowany proces pozwala uzyskać łatwą w pielęgnacji, wszechstronną strukturę dwukolorowej dzianiny z recyklingu. W zależności od linii stylistycznej oferowane są różne kolory powierzchni tekstylnych i tapicerek. Bardzo płaskie nawiewy powietrza pozwoliły uzyskać niezwykle smukłą i przestronną deskę rozdzielczą.

Wyświetlacz OLED rewolucjonizuje wrażenia kierowcy i pasażerów

Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz centralny OLED wyznacza nowy standard. Analogicznie do okrągłego zestawu wskaźników w poprzednim modelu, ekran centralny nadaje wnętrzu charakter dzięki swoim wszechstronnym funkcjom. Panel interakcji MINI jako zestaw wskaźników stanowi zarówno centrum doświadczeń użytkownika, jak i centrum komfortu. MINI Operating System 9 pozwala intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje pojazdu dotykowo lub za pomocą poleceń głosowych. Wyświetlacz w nowym kokpicie został przesunięty bliżej kierowcy i jest bardzo wygodny w obsłudze. Średnica cienkiego wyświetlacza dotykowego z wysokiej jakości szklaną krawędzią wzrosła do 240 mm, a jego obsługa wzorowana jest na smartfonach.

Interfejs graficzny jest nowoczesny i skupia się na najważniejszych elementach. W górnym obszarze wyświetlane są najważniejsze informacje, takie jak prędkość i poziom naładowania akumulatora. Dotknięcie wskaźnika prędkości powoduje wyświetlenie znacznie większego prędkościomierza na całej powierzchni ekranu, co pozwala skupić się na jeździe. W menu Home po lewej i prawej stronie aktualnej funkcji menu wyświetlane są miniatury kolejnych widżetów. Wybiera się je, przesuwając poziomo do środka. W dolnej części wyświetlacza OLED można w dowolnym momencie bezpośrednio wybierać punkty menu nawigacji, multimediów, telefonu i klimatyzacji. Wszystkie pozostałe funkcje obsługuje się w menu w taki sam sposób, jak w smartfonach. Wyświetlacz powraca do ustawienia podstawowego za dotknięciem przycisku Home.

Nowe tryby MINI Experience

Tryby MINI Experience obejmują standardowo tryb Core, Green i Go-Kart, każdy z własnym interfejsem użytkownika, a opcjonalnie oferowane są cztery dodatkowe tryby MINI Experience.

Opcjonalny projektor MINI za wyświetlaczem OLED oświetla deskę rozdzielczą odpowiednio dopasowanymi kolorami i wzorami. Połączenie projekcji, oświetlenia ambientowego i panelu interakcji MINI tworzy unikalny, fascynujący efekt, który rozciąga się na boczki drzwi.

Dzięki nowym rozwiązaniom wciągające wrażenia użytkownika nadają wnętrzu jeszcze więcej wyrazistości i umożliwiają zupełnie nowe możliwości indywidualizacji nowego MINI Cooper. Na przykład w trybie Personal jako tło wyświetlacza można ustawić w aplikacji MINI indywidualne zdjęcie. Cyfrowy selektor kolorów oświetla wtedy powierzchnie deski rozdzielczej w dominującym kolorze zdjęcia. Oświetlenie ambientowe pod deską rozdzielczą i w boczkach drzwi jest również dostosowane kolorystycznie do projekcji.

Każdy tryb ma specjalne, żywe tła, które nie rozpraszają uwagi. Po wybraniu jednego z siedmiu trybów na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia „Aplikacja trybu”. Na przykład tryb Go-Kart w bardzo dynamiczny sposób skupia się na wyścigowych genach MINI. Wyświetlacz i wnętrze mają kolor antracytowy i czerwony, a specjalne „analogowe” wskaźniki dynamiki jazdy uzupełniają ten inspirowany John Cooper Works tryb MINI Experience. W trybie Vivid oświetlenie ambientowe bazuje na kolorach okładki odtwarzanego albumu. Ponadto w zależności od nastroju i osobistych preferencji można wybrać tryb Core, Green, Timeless, Balance i Personal.

„Hej MINI!” – pierwszy inteligentny asystent osobisty MINI

W nowym MINI Cooper wiele funkcji można obsługiwać za pomocą pierwszego, w pełni rozwiniętego asystenta głosowego MINI. Inteligentnego asystenta osobistego MINI aktywuje się hasłem „Hej, MINI” lub przyciskiem Push-to-Talk na kierownicy. Interakcja sterowania głosowego widoczna jest na okrągłym wyświetlaczu OLED w formie animacji elementów graficznych, typografii i awatara. Do wyboru jest wizualizacja „MINI” ze stylizowanym wizerunkiem MINI, a opcjonalnie znany już wielu fanom MINI „Spike”. Dzięki ulepszonemu rozpoznawaniu mowy komunikacja z wirtualnym partnerem podróży jest bardzo realistyczna. Aby zapewnić płynniejszą komunikację, komunikaty głosowe są przekazywane bez opóźnień i wizualizowane na wyświetlaczu. Umożliwia to kierowcy obsługę nawigacji, telefonu, inforozrywki i wielu funkcji pojazdu.

MINI łączy – nowy MINI Operating System 9

Nowa stylistyka „Charismatic Simplicity” znajduje również odzwierciedlenie w estetyce interfejsu użytkownika, który łączy elementy funkcjonalne i emocjonalne. Utrzymany jest w minimalistycznej stylistyce i ma bardzo nowoczesny wygląd z zupełnie nowym interfejsem graficznym. Statyczne i dynamiczne elementy naturalnie łączą się z okrągłym kształtem panelu interakcji MINI, podążając za klarowną strukturą. Mikroanimacje wzmacniają intuicyjną interakcję między kierowcą a centralnym zestawem wskaźników i podkreślają cyfrowy charakter nowej rodziny MINI.

MINI Operating System 9 opracowany przez BMW Group bazuje na oprogramowaniu Android Open Source Project (AOSP). Jego obsługa jest intuicyjna i zgodna ze standardami znanymi z elektroniki użytkowej.

Doskonała dynamika, sportowa mobilność i bardziej gokartowe wrażenia zjazdy

Silnik elektryczny MINI Cooper E o mocy 135 kW (184 KM) zapewnia moment obrotowy 290 Nm i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,3 s. MINI Cooper SE o mocy 160 kW (218 KM) oferuje maksymalny moment obrotowy 330 Nm i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,7 s. Zasięg MINI Cooper E z akumulatorem wysokonapięciowym o pojemności energetycznej 40,7 kWh wynosi 305 km. W MINI Cooper SE z akumulatorem o pojemności energetycznej 54,2 kWh obliczony zasięg zwiększa się do maksymalnie 402 km.

Nieznacznie większy rozstaw kół i osi stanowi podstawę dla doskonałej dynamiki jazdy. Samochód oferuje zawieszenie i amortyzację umożliwiające dynamiczną jazdę. W połączeniu z typowym dla MINI prowadzeniem, mocnymi hamulcami i niski środkiem ciężkości dzięki akumulatorowi wysokonapięciowemu w podłodze, nowe MINI Cooper zwiększa komfort jazdy na co dzień.

Mocne naprężenie wstępne stabilizatorów daje znacznie lepsze zachowanie karoserii podczas dynamicznego pokonywania zakrętów oraz cenną precyzję kierowania i stabilny kurs jazdy. Rezultatem jest doskonała stabilność karoserii połączona z komfortem jazdy. Aby zapewnić jeszcze bardziej sportowe wrażenia z jazdy, MINI Cooper ma również rozpórkę amortyzatorów.

Większa średnica (635 mm) daje MINI Cooper mocniejszą prezencję, a jednocześnie poprawia dynamikę i komfort jazdy. Ponadto szerokość opon opcjonalnych 17- i 18-calowych obręczy kół została zwiększona o 10/20 mm do 205/225 mm, aby zapewnić typowe dla MINI, gokartowe wrażenia z jazdy. Obręcze kół oferowane są w rozmiarach od 16 do 18 cali. Precyzyjne dostrojenie układu kierowniczego i wszystkich systemów kontroli stabilności jazdy zarówno do komfortowej, jak i sportowej, gwarantuje wyjątkowe wrażenia w każdej sytuacji na drodze.