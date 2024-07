Audio-Technica ATH-CKS30TW+ – nowy model True Wireless w portfolio japońskiego producenta

Oferta całkowicie bezprzewodowych słuchawek True Wireless firmy Audio-Technica powiększyła się o model ATH-CKS30TW+. Mimo swoich kompaktowych rozmiarów pozwala on uzyskać potężne i głęboki niskie tony. Nowość japońskiego producenta wyposażona jest w system aktywnej redukcji hałasu, który pozwala w pełni zanurzyć się w odtwarzanej muzyce, niezależnie od tego, gdzie jej słuchamy.

Za wysoką jakość odtwarzanego dźwięku odpowiadają opatentowane 9-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie bogatej w szczegóły sceny dźwiękowej z perfekcyjnie kontrolowanym basem, precyzyjnymi średnimi tonami i klarownymi sopranami. Charakterystyka brzmienia słuchawek Audio-Technica ATH-CKS30TW+ sprawia, że sprawdzą się one nie tylko do odtwarzania muzyki, ale także dźwięku z filmów i gier.

Słuchawki ATH-CKS30TW+ są kompatybilne z aplikacją mobilną Audio-Technica Connect, która dostępna jest bezpłatnie dla urządzeń z systemami iOS i Android. Jest ona wyposażona m.in. w korektor niskich tonów, który pozwala uwydatnić basy. Oprogramowanie w praktyce udostępnia kilka gotowych ustawień korektora. Dzięki nim – zależnie od wykorzystywanej opcji – możemy poprawić np. zrozumiałość wokali i dialogów czy też klarowność w zakresie wysokich częstotliwości.

Model ATH-CKS30TW+ został wyposażony w funkcję aktywnej redukcji hałasu, dzięki której możemy zanurzyć się w odtwarzanych materiałach audio, odcinając od dźwięków otoczenia. Układ ANC (od ang. Active Noise Cancellation) został wzbogacony o takie funkcje jak Hear-through i Talk-through, umożliwiają one pozostanie w kontakcie z otoczeniem i prowadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności zdejmowania słuchawek. Dostępna jest też funkcja multiparowania, dzięki której można szybko przełączać się między dwoma urządzeniami obsługującymi Bluetooth, np. smartfonem i komputerem. Praktycznymi dodatkami są funkcja lokalizacji słuchawek i powiadomienie informujące o braku zasięgu.

Słuchawki mają zintegrowaną wydajną baterię, która pozwala nawet na 6,5 godziny ciągłego użytkowania z uruchomionym trybem ANC. W połączeniu ze znajdującym się w komplecie etui ładującym czas ten możemy wydłużyć do 17,5 godz. Jeśli nie będziemy korzystać z aktywnej redukcji hałasu, czas pracy słuchawek na jednym pełnym ładowaniu wydłuży się do 7,5 godz., a przy wykorzystaniu etui do 20 godz.

Mimo stosunkowo lekkiej i wygodnej w użytkowaniu konstrukcji z dobrym dopasowaniem wkładek dokanałowych, model ATH-CKS30TW+ sprawdzi się nawet podczas intensywnych treningów. To zasługa zwiększonej odporności mechanicznej słuchawek, które charakteryzują się stopniem ochrony IP55, co oznacza znaczną odporność na pył i wodę.

Model ATH-CKS30TW+ oferowany jest są w czterech stylowych wersjach kolorystycznych: beżowej, zielonej, czarnej matowej i czarnej przezroczystej. Przewidywana dostępność tych słuchawek to sierpień br.