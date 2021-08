Asus ROG Phone 5s/5s Pro oficjalnie

Chociaż piąta generacja ROG Phone ma zaledwie kilka miesięcy, Asus właśnie zdecydował się na jej odświeżenie – w międzyczasie na rynku pojawił się w końcu mocniejszy procesor. Zaktualizowane urządzenia noszą nazwę 5s/5s Pro i obiecują niezrównaną wydajność i długi czas gry.

Największą zmianą w stosunku do poprzedników jest procesor: tym razem zamiast Snapdragona 888, do dyspozycji otrzymujemy Snapdragona 888+ o taktowaniu do 3 GHz. Urządzenie otrzymało także częstotliwość próbkowania ekranu na poziomie 360 Hz, co gwarantuje błyskawiczne zarejestrowanie każdego dotyku, a co za tym idzie, większą precyzję sterowania w grach. W tylnej części modelu ROG Phone 5s Pro znajdziemy natomiast niewielki, kolorowy ekranik OLED, który będzie wyświetlał notyfikacje lub zaprojektowane przez użytkownika motywy graficzne.



Poza tymi różnicami, smartfony niewiele zmieniły się w porównaniu z linią 5. To wciąż urządzenia wyposażone w 6,78-calowe wyświetlacze AMOLED 2448 x 1080 px, maksymalnie 18 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. W środku kryje się także akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 65 W.



Telefony ROG Phone 5s/5s Pro najpierw pojawią się w sprzedaży w Tajwanie; nie wiadomo, kiedy trafią do Europy. Ceny urządzeń rozpoczną się od 29 900 TWD (ok. 4 180 PLN). Za najwyższy model, ROG Phone 5s Pro, zapłacimy 37 900 TWD (ok. 5 290 PLN); w zestawie z tym ostatnim znajdziemy specjalny moduł chłodzący, który dodatkowo ochroni podzespoły przed przegrzaniem.