Apple WWDC 2018: premiery i zapowiedzi

Jak co roku konferencja deweloperska Apple wzbudziła zainteresowanie mediów, a plotkom na temat prezentowanych na niej nowości nie było końca. Teraz już na pewno wiemy, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się przede wszystkim aktualizacji software’u. Na Maki i MacBooki trafi macOS Mojave, a na iPhone’y – iOS 12. Kilka zmian zostanie wprowadzone również w WatchOS i Apple TV.

Z gór High Sierra schodzimy na pustynię Mojave – na jej cześć został bowiem nazwany nowy macOS, noszący numer porządkowy 10.14. System operacyjny wyposażony zostanie między innymi w odświeżonego Findera z widokiem podglądu Quick Look. Ma on zautomatyzować proces wyszukiwania, dostarczyć użytkownikowi pełne metadane każdego pliku a nawet umożliwić drobną edycję pojedynczych dokumentów bez wychodzenia z programu. Zapisywane na pulpicie pliki będą automatycznie sortowane za pomocą funkcji Stacks, grupującej dokumenty według formatu lub podobieństwa. Długo wyczekiwaną zmianą jest natywna ciemna skórka, idealna do pracy w nocy. Dark Mode ma być także otwarty dla deweloperów, oczywiście, jeśli będą oni zainteresowani jego implementacją w aplikacji.

Gruntowne zmiany przejdzie makowy AppStore, który teraz będzie przypominał ten znany z iOS. Najpopularniejsze aplikacje z mobilnego OS-a trafią na komputery, jednak będziemy musieli na to chwilę poczekać – nastąpi to najwcześniej w 2019 roku. Apple zapowiedziało również szereg nowych zabezpieczeń, w tym tych zintegrowanych z przeglądarką Safari. Wejście na jakąkolwiek stronę spowoduje wyświetlenie się informacji o zapisywaniu ciasteczek na komputerze. Przeglądarka będzie również automatycznie blokowała usługi śledzące aktywność użytkownika w internecie i utrudniała identyfikację komputera przez osoby trzecie.

Wiele nowości zapowiedziano również dla mobilnego systemu operacyjnego. iOS 12 zostanie wyposażony w szereg narzędzi zwiększających produktywność. Apple pomoże użytkownikowi nabrać dobrych nawyków w korzystaniu ze smartfona: system zostanie wyposażony w możliwość ustawienia dziennych limitów korzystania z danych aplikacji, zdalny tryb rodzicielski i personalizowany tryb „nie przeszkadzać”. FaceTime natomiast stanie się narzędziem do rozmów prawdziwie grupowych – do jednego czatu będzie mogło dołączyć do 32 osób.

Apple dalej stawia na rzeczywistość rozszerzoną. Oprócz nowych wzorów Animoji użytkownicy dostaną do zabawy także Memoji, czyli animowane awatary przypominające nieco AR Emoji Samsunga. Aparat w iOS 12 będzie działał szybciej, podpowie użytkownikowi, jakie parametry obrazu dobrać i zachęci go do przesłania zdjęcia do jednego ze znajomych. Jak wszystkie wiadomości w iOS, przesyłanie zdjęć będzie szyfrowane.

Nie należy również zapominać o zmianach w innych usługach i serwisach Apple. WatchOS zostanie uzupełniony o możliwość konkurowania ze znajomymi w wirtualnych konkursach fitness, za które będzie można uzyskać specjalne osiągnięcia. Apple Watch otrzyma także funkcję Walkie Talkie umożliwiającą wybranym osobom z listy kontaktów przesyłanie krótkich wiadomości głosowych bezpośrednio na smartwatcha. Apple TV 4K nareszcie wzbogaci się o obsługę Dolby Atmos, a w iTunes pojawi się zawartość zgodna z tym standardem. Kierowców ucieszy natomiast fakt, że CarPlay wzbogaci się o obsługę zewnętrznych aplikacji, w tym Waze i Map Google.