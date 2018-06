NVIDIA prezentuje system Jetson Xavier

NVIDIA konsekwentnie zaznacza swoją obecność na arenie robotyki. Po samochodowej platformie do autonomicznej jazdy Xavier Drive zaprezentowała spokrewniony z nią system Jetson Xavier – wysokowydajny czip przeznaczony do instalacji wewnątrz robotów.

Według prezesa NVIDII, Jensena Huanga, Jetson Xavier to najbardziej zaawansowany projekt z zakresu robotyki, nad jakim kiedykolwiek pracowała firma. Ma on postać pojedynczego czipa, na którym znajduje się ośmiordzeniowy procesor ARM64, karta graficzna o architekturze Volta Tensor Core, dwa akceleratory uczenia maszynowego NVDLA, oraz komplet procesorów obrazu rozpoznający zdjęcia, filmy i obraz transmitowany na żywo. Czip ma wykonywać ponad 30 bilionów operacji w ciągu jednej sekundy. Jest on zatem wielokrotnie wydajniejszy od kart graficznych NVIDII z serii Titan, a jednocześnie potrzebuje do pracy zasilania o mocy jedynie 30 W. Jetson Xavier będzie działał w ramach platformy NVIDIA Isaac, przeznaczonej do programowania i uczenia robotów. Jej częścią jest między innymi Isaac Sim, czyli wirtualne środowisko do trenowania inteligentnych robotów.

Zestaw deweloperski Jetson Xavier będzie dostępny na jesieni 2018 r. Póki co projekt znajduje się w fazie wczesnego dostępu, a jego specyfikacja może ulec zmianie. Czip i dostęp do platformy NVIDIA Isaac będą kosztowały niecałe 5 000 PLN – czyli w sumie mniej, niż wiele najbardziej wypasionych kart graficznych z serii Titan.