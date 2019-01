Apple tymczasowo wyłącza grupowy FaceTime

Od kilku godzin funkcja prowadzenia rozmów grupowych w aplikacji FaceTime jest wyłączona. To skutek odkrycia luki bezpieczeństwa, dzięki której można podsłuchiwać i podglądać użytkowników przed odebraniem połączenia.

Błąd dotyczy wszystkich urządzeń z systemem operacyjnym iOS 12.1 lub nowszym oraz komputerów z macOS Mojave. Aby podsłuchać to, co robi dana osoba, należało zadzwonić do niej przez FaceTime i dodać własny numer do rozmowy, tworząc namiastkę czatu grupowego. Po wykonaniu tej czynności aplikacja zaczynała transmitować audio z telefonu osoby, do której dzwoniliśmy, zanim ta przyjęła lub odrzuciła połączenie. W tym drugim przypadku FaceTime przesyłał nawet krótkie, trwające sekundę lub dwie wideo, zarejestrowane oczywiście bez wiedzy użytkownika. Bug był szczególnie niebezpieczny dla użytkowników korzystających z aplikacji na macOS – FaceTime na Makach dzwoni dłużej niż na telefonach, co pozwalało na dłuższy czas podsłuchu.

W związku z tym błędem Apple postanowiło tymczasowo wyłączyć rozmowy grupowe – oficjalny status systemowy aplikacji określony jest jako „bieżący problem”. Funkcja powróci dopiero wtedy, gdy bug zostanie wyeliminowany. Apple przewiduje, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu, a załatanie tej poważnej luki jest dla nich priorytetem. Do tego czasu użytkownicy mogą zdecydować się na samodzielne wyłączenie FaceTime. Aby to zrobić w systemie iOS wystarczy wybrać Ustawienia i dezaktywować apkę, a na urządzeniach z macOS należy wyłączyć ją w ustawieniach aplikacji.