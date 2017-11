Moment.pl – aplikacja, którą warto mieć na smartfonie

Nie lubisz umawiać się przez telefon do kosmetyczki lub do fryzjera? Moment.pl to aplikacja, która pozwoli Ci tego uniknąć. To kompleksowe narzędzie do rezerwacji wizyt w salonach urody. Jest dostępna na system Android i IOS.

Z Moment.pl zarezerwowanie wizyty jest naprawdę proste. Można zrobić to w kilka chwil, w dowolnym miejscu i czasie – wystarczy mieć przy sobie smartfon. Co więcej, narzędzie pozwala na łatwe znalezienie najlepszych salonów urody w okolicy. Dzięki niemu już więcej nie będziesz zastanawiać się, która firma jest warta uwagi – po prostu zdecydujesz się na fryzjera, barbera lub kosmetyczkę polecaną przez innych użytkowników.

Jak znaleźć dobrego stylistę przy użyciu aplikacji?

Przede wszystkim zyskujesz dostęp do ogromnej bazy sprawdzonych salonów urody. Setki fryzjerów kosmetyczek, gabinetów SPA, a nawet tatuażystów jest dostępnych na wyciągnięcie ręki. W aplikacji znajdziesz oferty z dużych i małych miejscowości.

Chcesz znaleźć salon urody w swojej okolicy? Wpisz miasto w oknie wyszukiwarki. Dzięki temu otworzysz listę renomowanych firm w wybranej lokalizacji – najwyżej wyświetlą się te, cieszące się najlepszymi opiniami klientów. Na wizytę umówisz się z poziomu listy lub możesz podejrzeć wizytówkę konkretnej firmy i tam dokonać rezerwacji. W jej skład wchodzą m.in.: opis salonu, galeria, oferta z cennikiem oraz komentarze, które mogą wystawiać jedynie osoby, które już miały okazję skorzystać z zabiegów. To właśnie dlatego warto się nimi kierować.

Na zabieg umówisz się w kilku prostych krokach

Rezerwowanie wizyt z Moment.pl to czysta przyjemność. Swoją przygodę z aplikacją powinieneś rozpocząć od znalezienia salonu lub usługi świadczonej w wybranym mieście. Następnie otwórz wizytówkę firmy, której usługami jesteś zainteresowany. Kiedy to zrobisz, jesteś już o krok od umówienia się na zabieg. Wciśnij przycisk „Rezerwuj” przy wybranej usłudze i postępuj zgodnie z prostymi wskazówkami wyświetlającymi się na ekranie. Najpierw zostaniesz poproszony o wybór pracownika, który ma zrealizować usługę (możesz także zdecydować, aby zajął się Tobą dowolny specjalista). Później powinieneś określić datę – dla ułatwienia terminy uszeregowane są według ich dostępności. Teraz wystarczy już tylko potwierdzić rezerwację, (na portalu logując się na swoim koncie, a w aplikacji będziesz zalogowany automatycznie jeśli będziesz zalogowany). Możesz ją także uwierzytelnić, korzystając z danych do Facebooka.

Co ważne, wszystkie informacje o rezerwacjach dokonywanych za pośrednictwem Moment.pl w czasie rzeczywistym trafiają do elektronicznych terminarzy salonów urody. Dzięki temu możesz mieć pewność, że specjaliści będą czekali na Ciebie w wybranym terminie. Planowane wizyty (w tym także te dodane przez salon) podejrzysz w panelu użytkownika w zakładce „Moje wizyty”. Tam, w razie potrzeby, możesz także łatwo odwołać zabieg.

Jak pobrać Moment.pl? Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w App Store i w Google Play. Nie czekaj. Już teraz wzbogać swój smartfon o możliwość rezerwacji wizyt!