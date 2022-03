Apple prezentuje Maca Studio i ekran Studio Display￼

Konferencja Peek Performance przyniosła wiele niespodzianek, jednak najwięcej emocji wzbudził jeden zupełnie nowy sprzęt: Mac Studio, profesjonalny komputer dla grafików, projektantów i montażystów wideo. Towarzyszy mu 27-calowy monitor 5K Studio Display.

Sercem najwyższej konfiguracji Maca Studio jest procesor M1 Ultra, złożony z dwóch połączonych układów M1 Max. Łącznie, dostarcza nam on aż 20 rdzeni procesora i aż 64 rdzenie dedykowane do obróbki grafiki. Apple szacuje, że zasilany nim komputer będzie o 60% szybszy od Maca Pro z 28-rdzeniowym procesorem Intel Xeon. Mac Studio dostępny jest także w niższej konfiguracji z 48-rdzeniowym układem graficznym, jak również z mniejszym procesorem M1 Max. Do dyspozycji otrzymamy maksymalnie 128 pamięci RAM oraz do 8 TB pamięci SSD.

Cała ta moc zamknięta jest w minimalistycznej obudowie o wymiarach 197 x 197 x 95 mm, przywodzącej na myśl Maca Mini. Urządzenie oferuje nam również mnóstwo portów: z przodu znajdują się dwa złącza USB-C/Thunderbolt 4 oraz slot kart SD, zaś z tyłu: cztery porty Thunderbolt 4, Ethernet, dwa USB‑A, pojedyncze złącze HDMI oraz gniazdo słuchawkowe. W dolnej części obudowy, znajduje się natomiast specjalnie zaprojektowany układ chłodzenia o supercichej pracy.

Idealnym uzupełnieniem komputera będzie monitor Studio Display, wyposażony w 27-calowy ekran Retina 5K o maksymalnej jasności 600 nitów. Urządzenie może pochwalić się stuprocentowym pokryciem palety barw P3 oraz wsparciem dla technologii TrueTone. Wyświetlacz pokryty jest powłoką antyodblaskową, dbającą o komfort pracy użytkownika. Co ciekawe, wewnątrz monitora drzemie układ A13 Bionic: dzięki niemu, kamerka 12 Mp jest kompatybilna z funkcją Centrum uwagi, a wbudowany system sześciu głośników wspiera technologię Dźwięku przestrzennego.

Mac Studio będzie dostępny w sprzedaży od 18 marca. Jego ceny zaczną się od 10 800 PLN, ale za najbardziej wydajną konfigurację zapłacimy 40 800 PLN. Monitor Studio Display będzie natomiast dostępny w dwóch wersjach – z ekranem ze szkła standardowego (od 8 000 PLN) lub nanostrukturalnego (od 10 000 PLN), które jeszcze lepiej radzi sobie z usuwaniem odblasków. Do urządzenia możemy również dobrać dodatkowo płatną podstawkę z regulacją wysokości; ta dołączona do zestawu pozwala jedynie na zmianę kąta nachylenia monitora.