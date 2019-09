Apple prezentuje kolejne nowości

Premierze nowych iPhone’ów towarzyszyły inne ciekawe premiery. W tym roku najwięcej uwagi poświęcono piątej już odsłonie smartwatcha od Apple oraz nowemu obliczu podstawowego iPada. Poznaliśmy także kilka szczegółów dotyczących nadchodzących usług streamingowych.

Apple Watch 5 generacji otrzymał funkcję, na którą wiele osób czekało z niecierpliwością – ekran OLED w technologii always-on. Oznacza to, że informacje prezentowane na wyświetlaczu będą zawsze widoczne, nawet wtedy, gdy urządzenie jest uśpione. Mimo zastosowania nowej technologii, Apple Watcha Series 5 nie trzeba będzie częściej doładowywać – bateria ma znów starczyć na 18 godzin pracy. Zegarek otrzyma oczywiście te same czujniki, które znalazły się w poprzedniej edycji: pulsometr, śledzenie hałasu, trackera aktywności, a także kompas i pomiar wysokości. Nowo uruchomiona usługa Apple Watch Studio pozwoli natomiast spersonalizować swojego smartwatcha. W podstawowej wersji Apple Watch będzie kosztował 2 000 PLN w wersji z aluminiową kopertą 40 mm i 2 150 PLN z 44 mm; za koperty ze stali nierdzewnej zapłacimy 3 300 PLN (40 mm) lub 3 600 PLN (44 mm). Zegarek dostępny będzie również w specjalnej edycji przygotowanej wraz z Nike.

Nowością jest odświeżona wersja podstawowego iPada, teraz wyposażona w większy ekran 10,2 cala i kompatybilność z klawiaturą Smart Keyboard. Pod względem specyfikacji niewiele się w nim zmieniło – to wciąż sprzęt działający na procesorze A10 Fusion, wyposażony w system TouchID, port Lightning i wyjście 3,5 mm oraz wspierający pierwszą generację rysika Apple Pencil. Z tyłu urządzenia znajduje się 8-megapikselowy aparat, a z przodu – kamerka 1,2 Mpix. Tablet z samym modułem Wi-Fi będzie kosztował od 1 700 PLN w wersji 32 GB i 2 200 PLN za 128 GB, a za te same pojemności z Wi-Fi + LTE zapłacimy kolejno 2 300 PLN i 2 800 PLN.

Już 1 listopada rusza usługa Apple TV+, czyli serwis streamingowy z wyprodukowanymi przez Apple filmami, serialami i programami telewizyjnymi. Wśród nich znajdzie się postapokaliptyczny thriller See z Jasonem Momoą w roli głównej i serial komediowy luźno oparty na losach amerykańskiej poetki Emily Dickinson. Wszystkie nowości Apple TV+ będzie można oglądać w jakości 4K HDR i z Dolby Atmos, a z jednego konta skorzysta do sześciu członków rodziny. Miesięczny abonament to koszt 25 PLN. Jeśli zdecydujemy się na zakup nowego urządzenia Apple, gratis otrzymamy subskrypcję na cały rok. Nieco wcześniej, bo 19 września, będziemy mogli natomiast sprawdzić Apple Arcade, czyli platformę z ponad 100 grami – subskrypcja również będzie kosztowała 25 PLN miesięcznie.