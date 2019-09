Apple iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max oficjalnie

Tym razem Apple zerwało z zapoczątkowanym dwa lata temu zwyczajem nadawania swoim nowym smartfonom nazw z literą „X”, a zamiast tego zaprezentowało klasycznie brzmiące iPhone’y 11, 11 Pro i 11 Pro Max. Podobnie jak rok temu, w nowej linii znajdzie się jeden tańszy sprzęt i flagowiec w dwóch rozmiarach.

iPhone 11 jest następcą zeszłorocznego modelu Xr – stosunkowo niedrogiego, ale wciąż high-endowego smartfona. Otrzymał on 6,1-calowy ekran LCD Liquid Retina, obsługę Dolby Atmos, nowy procesor A13 Bionic i ulepszony system rozpoznawania twarzy FaceID; Apple obiecuje, że został on przyspieszony o 30%. Jego najbardziej kuszącym elementem będzie jednak podwójny aparat złożony z 12-megapikselowego obiektywu szerokokątnego f/1.8 z optyczną stabilizacją obrazu i ultraszerokiego obiektywu 12 Mpix f/2.4 o kącie widzenia 120 stopni. Układ ten będzie mógł kręcić wideo w jakości 4K i 60 kl./s, a także filmy slow motion i poklatkowe, a także korzystać z trybu nocnego. Z przodu znajdzie się natomiast 12-megapikselowe „oczko” TrueDepth f/2.2 z trybem portretowym.

Przedsprzedaż rusza 13 września, a do sklepów telefon trafi 20 września. W polskiej dystrybucji kosztuje on 3 600 PLN za wersję z 64 GB pamięci wewnętrznej, 3 850 za 128 GB i 4 350 za 256 GB. Do wyboru mamy sześć wersji kolorystycznych: fioletową, żółtą, czarną, białą, zieloną i czerwoną Product:Red.

Zajrzyjmy na wyższą półkę, gdzie trafił najnowszy flagowiec Apple, iPhone 11 Pro i jego powiększona wersja, 11 Pro Max. Obydwa telefony zostaną wyposażone w ekrany Super Retina XDR – OLED-y o maksymalnej jasności 1200 nitów i wsparciu dla Dolby Atmos oraz Dolby Vision. Do mniejszego smartfona trafi wyświetlacz 5,8 cala, a do większego – 6,5 cala. Ich sercem będzie procesor A13 Bionic, a z tyłu znajdzie się potrójny aparat fotograficzny. Składają się na niego trzy aparaty 12 Mpix: obiektywom znanym z modelu iPhone 11 towarzyszy teleobiektyw f/2.0 z dwukrotnym zoomem optycznym. Kamerka do selfie również będzie taka sama, jak w niższym modelu.

Smartfon dostępny będzie w czterech wersjach kolorystycznych: gwiezdnej szarości, nocnej zieleni, srebrze i złocie. Za iPhone’a 11 Pro zapłacimy od 5 200 PLN za wersję 64 GB, 5 950 PLN za 256 GB i 6 950 za 512 GB. Podstawowa wersja iPhone’a 11 Pro Max to 5 700 PLN za 64 GB pamięci wewnętrznej, 6 450 PLN za 256 GB i dość zatrważające 7 450 PLN za 512 GB. Przedsprzedaż urządzeń rozpocznie się 13 września, a w sklepach pojawią się one 20 września.