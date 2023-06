Apple prezentuje 15‑calowego MacBooka Air

Firma Apple zaprezentowała 15‑calowego MacBooka Air. Został on wyposażony w duży wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 15,3 cala, niesamowicie wydajny czip M2 oraz baterię wystarczającą nawet na 18 godzin pracy. Nowy jest również układ sześciu głośników – dzięki niemu 15‑calowy MacBook Air generuje realistyczny dźwięk przestrzenny – a to tylko jeden ze składników sumy wyjątkowych wrażeń, za które odpowiadają takie rozwiązania, jak kamera FaceTime HD 1080p, port MagSafe do ładowania i zaawansowany, a zarazem łatwy w obsłudze system macOS Ventura. Klienci mogą składać zamówienia już od dzisiaj, ale urządzenie będzie dostępne od wtorku, 13 czerwca.

„Z wielką radością wprowadzamy do naszej oferty pierwszego 15‑calowego MacBooka Air. To maszyna o niesamowitej wydajności i niezwykle atrakcyjnym wyglądzie. Tworząc nowego MacBooka Air, zbudowaliśmy najlepszego na świecie laptopa 15‑calowego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie układ scalony Apple” – podkreśla John Ternus, Starszy Wiceprezes Apple pionu Hardware Engineering i dodaje „Nowy MacBook Air to propozycja kompletna pod każdym względem. Ma duży wyświetlacz Liquid Retina, niezwykle smukłą konstrukcję bez wentylatorów, jest zdolny do wyjątkowo długiej pracy na baterii, a jego układ sześciu głośników generuje realistyczny dźwięk”.

Olśniewający wyświetlacz i smukła konstrukcja

Nowy MacBook Air posiada duży wyświetlacz Liquid Retina, na którym widocznych będzie jeszcze więcej treści. Dzięki jasności 500 nitów i obsłudze 1 miliarda kolorów na ekranie każdy obraz będzie zachwycać bogactwem szczegółów i barw, a tekst będzie idealnie czytelny. Rozdzielczość tego wyświetlacza jest dwukrotnie wyższa, a jasność o 25 procent większa niż w porównywalnym laptopie PC2.

Zaletą nowego MacBook Air jest zaledwie 11,5 mm grubości, co czyni go najsmuklejszym 15‑calowym laptopem na świecie. Waży jedynie 1,51 kg, więc jest niezwykle poręczny i mobilny. A choć ma tak dużą powierzchnię ekranu, nowy MacBook Air pozostaje komputerem solidnym i wytrzymałym. Jest też o prawie 40 procent smuklejszy i o około 250 gramów lżejszy od porównywalnego laptopa PC2.

MacBook Air umożliwia ładowanie przez port MagSafe, ma dwa porty Thunderbolt do podłączania akcesoriów i zewnętrznego monitora o rozdzielczości nawet 6K oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm zapewniające wszechstronność połączeń. Oferowany jest w czterech znanych już kolorach – północy, księżycowej poświaty, gwiezdnej szarości i srebrnym.

Wydajny czip M2

Czip M2 zapewnia 15‑calowemu MacBookowi Air niesamowitą wydajność. Model ten jest nawet 12 razy szybszy od najszybszego MacBooka Air z procesorem Intel3. W porównaniu z najlepiej sprzedającym się 15‑calowym laptopem PC wyposażonym w procesor Core i7 nowy MacBook Air osiąga dwukrotnie większą szybkość. Wrażenie robi także jego czas pracy na baterii, sięgający 18 godzin – czyli o 50 procent dłuższy w porównaniu z laptopem PC – a w osiągnięciu tego wyniku nie przeszkadza ani lepszy wyświetlacz, ani wyższa wydajność MacBooka Air5. 15‑calowego MacBooka Air wyposażono w potężne 8‑rdzeniowe CPU z czterema rdzeniami odpowiedzialnymi za wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi, 10‑rdzeniowe GPU do superszybkiej obsługi grafiki oraz 16‑rdzeniowy system Neural Engine. Dysponując nawet 24 GB szybkiej zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości 100 GB/s, M2 płynnie radzi sobie z wielozadaniowością i złożonymi zadaniami. M2 jest tak wydajny, że użytkownicy mogą na poręcznym przenośnym komputerze swobodnie pracować, bawić się i tworzyć niemal wszystko i wszędzie.

Multimedia na szóstkę

Nowy MacBook Air został wyposażony w kamerę FaceTime HD 1080p, która idealnie sprawdza się podczas rozmów FaceTime i wideokonferencji. Dzięki wsparciu, jakie zapewnia moc obliczeniowa procesora ISP w czipie M2, użytkownik będzie świetnie prezentował się podczas połączeń wideo. Układ trzech mikrofonów, wykorzystujących zaawansowane algorytmy formowania wiązki akustycznej i sprawia, że podczas wideorozmów użytkownik jest wyraźnie słyszalny przez swoich współpracowników.

W konstrukcji nowego 15‑calowego MacBooka Air uwzględniono także fenomenalny układ sześciu głośników, obejmujący dwa głośniki wysokotonowe i dwa zestawy przetworników niskotonowych w technologii force‑cancelling. Nowe głośniki generują brzmienie bogatsze w niskie tony, a dźwięk przestrzenny z obsługą Dolby Atmos dostarcza realistycznych wrażeń podczas słuchania muzyki i oglądania filmów.

macOS: potężny system do produktywnej pracy

macOS Ventura przenosi Maca na nowy poziom możliwości. Aplikacje Wiadomości i Mail działają jeszcze lepiej, a Safari – obsługuje innowacyjne klucze pozwalające zapomnieć o hasłach. Kamera Continuity wyposaża każdego Maca w funkcje wideokonferencyjne, takie jak Widok blatu, Centrum uwagi czy Światło studyjne. Stage Manager automatycznie porządkuje aplikacje i okna, tak żeby można było skoncentrować się na zadaniu, ale wciąż mieć wszystko na oku. Udostępniana biblioteka zdjęć w iCloud pozwala utworzyć specjalny album, który będzie dostępny dla nawet sześciorga członków rodziny. Z kolei aplikacja Freeform oferuje elastyczny obszar roboczy, który umożliwia jeszcze bardziej produktywną i kreatywną pracę. Funkcje integracji, takie jak Handoff, AirDrop, Uniwersalny schowek i Wiadomości, pozwalają na bezproblemowe przenoszenie pracy między komputerem Mac a iPhonem.

System macOS Sonoma, który pojawi się jesienią tego roku, sprawi, że korzystanie z Maca będzie jeszcze przyjemniejsze i bardziej produktywne dzięki nowym sposobom personalizacji poprzez widżety i oszałamiające wygaszacze ekranu, trybowi Gra optymalizującemu wirtualne rozgrywki, zaawansowanym możliwościom wideokonferencyjnym, dużej aktualizacji Safari i wielu innym nowościom.

Przyjazny dla środowiska

Nowy MacBook Air został zaprojektowany z troską o środowisko, o czym świadczy m.in. fakt, że złoto w powłokach i cyna w lutach na wielu płytkach drukowanych pochodzą w 100 procentach z recyklingu, podobnie jak pierwiastki ziem rzadkich we wszystkich magnesach. Również cały kobalt w złączu MagSafe MacBooka Air pochodzi z odzysku, a w przypadku stali użytej w kieszeni na baterię udział materiału z recyklingu wynosi 90 procent. MacBook Air spełnia wysokie standardy Apple w zakresie energooszczędności i nie zawiera rtęci, PCW ani berylu. Opakowanie jest wykonane w ponad 99 procentach z włókien naturalnych, co przybliża Apple do osiągnięcia celu, którym jest całkowite wyeliminowanie plastiku z opakowań do 2025 roku.

Ceny i dostępność

15‑calowego MacBooka Air z czipem M2 można zamawiać już na stronie apple.com/pl/store i w aplikacji Apple Store. Pierwsze urządzenia będą dostarczane klientom i zostaną udostępnione w sklepach Apple Store oraz u autoryzowanych sprzedawców Apple we wtorek, 13 czerwca.

15‑calowy MacBook Air z czipem M2, dostępny w kolorze północy, księżycowej poświaty, srebrnym i gwiezdnej szarości, będzie kosztował od 7299 PLN.

Ceny 13‑calowego MacBooka Air z czipem M2 w kolorze północy, księżycowej poświaty, srebrnym i gwiezdnej szarości zaczynają się od 6299 PLN.