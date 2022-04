Słuchawki Yamaha TW-E5B oficjalnie￼

Portfolio Yamahy właśnie poszerzyło się o kolejny model słuchawek. TW-E5B to prawdziwie bezprzewodowy sprzęt, stawiający na naturalne wrażenia odsłuchowe, wygodną obsługę i funkcję ochrony słuchu.

Sercem TW-E5B są 7-milimetrowe przetworniki, ułożone w tej samej osi, co przewód słuchowy. Konstrukcja ta umożliwia odpowiednią pracę membran przetworników, dzięki której wysokie tony brzmią klarownie i realistycznie. Niewielki otwór w obudowach słuchawek, pozwala natomiast kontrolować ciśnienie wytwarzane podczas pracy przetworników, co poprawia głębię i dynamikę niskich tonów. Do dyspozycji otrzymujemy również funkcję Listening Care, automatycznie regulującą poziomy basów i sopranów. Zapobiega ona niepotrzebnemu zwiększaniu głośności.

TW-E5B mogą pracować w trybie Ambient Sound, podkreślającym dźwięki otoczenia – w ten sposób, słuchacz nie musi obawiać się, że przegapi ważne dla niego ogłoszenie. Graczy ucieszy natomiast Gaming Mode, minimalizujący opóźnienia między dźwiękiem i obrazem. Wszystkie funkcje dodatkowe, ustawimy w aplikacji mobilnej Yamaha Headphones Controller, zawierającej również narzędzia do korekty brzmienia.

Jedno ładowanie TW-E5B starcza na 8,5 godzin pracy; etui wydłuża ten czas do 30 godzin. Słuchawki są odporne na pot i deszcz w klasie IPX5, co umożliwia zabranie ich na siłownię. Obsługa technologii Qualcomm CVC, umożliwi natomiast prowadzenie wyraźniejszych rozmów telefonicznych.

Yamaha TW-E5B trafią do sklepów w drugiej połowie kwietnia. Będą one dostępne w cenie 1 000 PLN, a do wyboru otrzymamy cztery atrkacyjne wersje kolorystyczne: niebieską, czarną, szarą i brązową.