ZOWIE XL2566K – 340 Hz monitor e-sportowy￼

BenQ zaprezentowało flagowy model monitora e-sportowego – XL2566K – który wymagającym, profesjonalnym graczom oferuje zoptymalizowaną płynność i szybką reakcję, a także wiele funkcji, które pomogą zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, osiągać najlepsze wyniki. Dzięki sprawdzonej w rozgrywkach technologii DyAc⁺ oraz częstotliwości odświeżania 360 Hz panelu TN FHD nowy monitor zapewnia większą klarowność i ostrość obrazu oraz płynność ruchu niż oferty rynkowe w tej klasie sprzętu.

Połączenie 360Hz odświeżania, 0,5ms opóźnienia (input lag) i DyAc+ (Dynamic Accuracy Plus)eliminuje rozmycie obrazu w dynamicznych akcjach. Pozwala to graczom precyzyjnie widzieć pozycję wroga i celownika oraz trajektorię pocisku i punkty uderzenia, co pomaga w kontroli odrzutu oraz zapewnia niezwykłą przejrzystość i większą płynność ruchu w trakcie gry. Przekłada się to bezpośrednio na skuteczność w grze. XLSetting To Share to funkcja umożliwiająca szybkie zapisywanie profilu własnych ustawień monitora i udostępnianie go członkom zespołu, znajomym czy fanom. Obsługę funkcji wspomaga bardzo prosty interfejs.

Ustawienia szybkiego dostępu. Zmiana interfejsu użytkownikai nowy przełącznik trybów pracy (S-Switch) to coś więcej niż tylko kosmetyka. Przeprojektowany interfejs zapewnia możliwość dostosowania ustawień FPS, do których gracz chce uzyskać szybki dostęp za pomocą szybkiego menu, a następnie umożliwia dostęp do nich jednym dotknięciem przycisku S-Switch. Konfiguracja przed meczami lub podczas kolejnych rund jest teraz znacznie wygodniejsza. Płynne przełączanie pomiędzy zapamiętanymi ustawieniami monitora – w trakcie gry – jest szybkie i nie rozprasza uwagi.

Płynna i elastyczna regulacja – większy komfort i bezpieczeństwo – zmniejszona podstawa umożliwia większą elastyczność w dostosowywaniu rozmieszczenia na stole: monitora, klawiatury i podkładki pod mysz, tak by zapewnić jak największą wygodę i swobodę ruchów w trakcie gry. Nowa podstawa i kolumna zapewniają także precyzyjną i płynną regulację pochylenia i wysokości ekranu (155 mm) z „pamięcią” 14 poziomów wskazywanych dobrze widocznym markerem, co zapewnia powtarzalność ustawień. Duży zakres regulacji pochylenia matrycy do przodu i do tyłu (-5°+23°) oraz o 45° w prawo i w lewo, a także obrót ekranu (pivot) do pozycji pionowej znakomicie ułatwiają dobór najlepszego dla gracza położenia ekranu. Wygodny uchwyt do przenoszenia monitora i sztywna rama lepiej chroni boki ekranu, co jest bardzo przydatne podczas transportu monitora w trakcie turniejów czy wydarzeń LAN party czy BYOC.

Regulowana osłona ekranu (kaptur) – ułatwia skoncentrowanie się na grze i dodatkowo eliminuje wpływ oświetlenia zewnętrznego na jakość obrazu. Jest ona standardowym wyposażeniem monitora.

20 stopniowa regulacja jaskrawości (jasności) kolorów – dostępna w menu ekranowym (OSD) pozwala na szybkie i powtarzalne ustawienie jaskrawości (jasności) kolorów, dostosowanej do indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji gracza oraz konkretnej gry.

Monitor dysponuje złączami HDMI 2.0 i DP 1.4. W Polsce ZOWIE XL2566K pojawi się w połowie października w sugerowanej cenie detalicznej 3 099 PLN.